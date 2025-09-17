Viuda de Alexéi Navalni Revela Causa de Muerte: ¿Qué le Pasó en la Cárcel al Opositor Ruso?

Yulia Naválnaya, la viuda de Alexéi Navalni, dio a conocer hoy, 17 de septiembre de 2025, las causas de muerte del líder opositor ruso, quien se encontraba recluido en una prisión ártica, en febrero de 2024.

Video: Viuda de Navalny Acusa a Putin de Encubrir Causas de la Muerte del Líder Opositor

Mediante redes sociales, Naválnaya relató en un video cómo fueron los últimos minutos con vida de su esposo, considerado el enemigo número uno del Kremlin.

Fue en esa celda de castigo donde lo mataron. El 16 de febrero de 2024, alrededor de las 12:10 Alexéi fue llevado a su paseo programado (...) Poco después del comienzo del paseo, Alexéi golpeó la puerta y dijo que se encontraba mal. Cuando se abrió la puerta, estaba en cuclillas en el suelo (...) Dijo que su pecho y estómago ardían. Luego empezó a vomitar.

Según el testimonio de algunos funcionarios de prisiones, "Alexéi tenía convulsiones, respiraba mal y tosía".

Los guardas dejaron solo a Alexéi en la celda y cerraron la puerta. Tan sólo cuando el jefe de la unidad médica volvió de comer, ordenó su traslado a la enfermería y llamó a la ambulancia. La ambulancia fue llamada más de 40 minutos después de que Alexéi empezara a encontrarse mal

Naválnaya añadió que en ese momento su esposo “ya estaba inconsciente y el equipo médico trató de reanimarle sin éxito. A las 14:23 el monitor cardíaco dejó de mostrar actividad".

Por su parte, el Kremlin se negó a comentar dichas acusaciones después de que un tribunal ruso se negara el martes a abrir una causa penal por el supuesto asesinato de Navalni en prisión.

Noticia relacionada: Biden Asegura a Esposa e Hija de Navalni que el Legado del Opositor Ruso Permanecerá Vivo

Causas de muerte de Alexéi Navalni

La viuda reveló que el líder opositor ruso murió envenenado en una prisión ártica en febrero de 2024, según los análisis clínicos realizados por laboratorios extranjeros, y acusó al Kremlin de ordenar su asesinato.

Mi marido, Alexéi Navalni, fue envenenado. Esto no son palabras vacías y tengo todos los motivos para decirlo.

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025

La familia, la oposición, médicos independientes y las cancillerías occidentales nunca se creyeron la versión oficial de que Navalni murió súbitamente por causas naturales, debido a una arritmia, en la penitenciaría IK-3 de la localidad ártica de Jarp (distrito autónomo Yamalo-Nénets).

En su momento, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que había aprobado su canje poco antes de su muerte, que calificó de "triste suceso", pero los aliados del opositor acusan precisamente al jefe del Kremlin de facilitar su deceso al bloquear dicho intercambio.

Noticia relacionada: Aliados de Alexéi Navalni Acusan Directamente a Putin de su Asesinato

Navalni ya había sido envenenado en 2020

Naválnaya, quien ahora es residente en Alemania, aseguró que al menos dos laboratorios extranjeros llegaron a la misma conclusión: "fue asesinado".

Nos las arreglamos para transferir el material biológico de Navalni al extranjero (...) Laboratorios de al menos dos países examinaron estas muestras y llegaron a la misma conclusión: Alexéi fue asesinado. En concreto, fue envenenado.

Es de destacar que Navalni ya había sido envenenado en agosto de 2020 en Siberia con el agente químico Novichok, tras lo que estuvo varios meses ingresado en una clínica berlinesa. A su regreso a Rusia a principios del año siguiente, fue detenido y ya nunca más vio la luz del día.

La viuda subrayó que su marido "murió en una colonia penal más allá del Círculo Polar Ártico a la que fue trasladado dos meses antes de su muerte, claramente, a propósito".

Durante los tres años que pasó entre rejas su salud empeoró y empeoró. No sólo querían matarlo. Trataron de romperlo. Le atormentaron con hambre, frío y aislamiento total.

A Navalni "se le mantuvo durante largos períodos en una celda de castigo sin bienes personales, ni libros, ni siquiera un bolígrafo o un papel. Todo lo que tenía eran seis metros cuadrados de espacio, una taza, un cepillo de dientes y una cama plegada contra la pared durante el día, lo que imposibilita tumbarse en ella".



Destaca que "los asesinos trabajaron con cuidado para borrar el rastro, pero conseguimos salvar algunas pruebas. En febrero de 2024 nos fue posible hacernos con materia biológico de Alexéi y colarlo con cuidado a través de la frontera".

Naválnaya exige publicación de los análisis

Al tiempo que admitió que los países occidentales "no tienen base legal para incoar causas criminales", Naválnaya aseguró que tampoco quieren que "la inconveniente verdad salga a la luz en el momento equivocado".

Pero yo sí tengo la base. No legal, sino moral. Alexéi era mi marido y era mi amigo. Era un símbolo de esperanza para nuestro país. Putin mató esa esperanza. Tenemos el derecho de saber cómo lo hizo"

Por ello, exige a los laboratorios que "publiquen sus resultados" y dejen de "complacer a Putin", ya que -dijo- "quizás incluso ahora alguien está muriendo por otro envenenamiento de Putin".

La única forma de enfrentarse a Putin es actuar con coraje y franqueza. Exijo esto para mí, para mis hijos, para los padres de Alexéi, para nuestros partidarios en Rusia y para todos aquellos alrededor del mundo que luchan por la libertad y la verdad. Todos merecemos saberlo.

Desde su muerte, las autoridades rusas han intentado borrar todo recuerdo del único opositor que ha logrado tambalear los cimientos del Kremlin con sus denuncias de corrupción en la administración pública y las manifestaciones más multitudinarias desde la caída de la URSS.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE

Rar