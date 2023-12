Volcán de Grindavik en Islandia Hace Erupción tras Meses de Sismos

Una erupción volcánica comenzó este lunes por la noche al norte de Grindavik, en Islandia, tras semanas de sismos que obligaron a evacuar a la población de la ciudad islandesa.

La erupción comenzó sobre las 10 de la noche, con varios terremotos previos, alguno de intensidad 4, y ha generado altos disparos de lava hacia un cielo ya completamente rojo.

La zona afectada es el sureste de la isla, entre Sýlingarfell y Hagafell. Se abrió una grieta que apunta hacia Grindavik. Las autoridades ordenaron la evacuación de Reykjanesbraut, que comunica el aeropuerto con la capital, Reykiavik.

Happening now: Volcano erupts for the fourth time in less than three years on the Reykjanes peninsula near Iceland's capital, Reykjavik. This comes after the area recorded thousands of earthquakes over the past weeks. pic.twitter.com/TiW2SCGpQU