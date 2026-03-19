Finlandia Se Corona como el País Más Feliz del Mundo: ¿En qué Lugar está México de Ranking 2026?

Por noveno año consecutivo, Finlandia se coronó como el país más feliz del mundo, de acuerdo con el ranking 2026 de la empresa de datos Gallup, dado a conocer este mes de marzo.

El Informe de la Felicidad Mundial se elabora desde 2013, y toma en cuenta conceptos como la renta per cápita, la atención social, la expectativa de vida, la libertad de elección, la percepción de la corrupción y hasta la generosidad.

Aquí en N+ te informamos en qué lugar se posicionó México este año, así como las naciones que encabezan el top ten.

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¿En qué lugar está México?

De acuerdo con el Informe de Felicidad Mundial 2026, que recaba datos procedentes de 147 países, México descendió dos lugares respecto del año anterior, al pasar del sitio 10 al 12.

Sin embargo, se mantuvo en el grupo de los mejores donde vivir; según los criterios del informe, la relativa buena clasificación de los países latinoamericanos se explica porque en ellos se mantienen "fuertes relaciones sociales y vínculos comunitarios".

Cabe señalar que en el top ten, únicamente se colocó un país de Latinoamérica: Costa Rica, que se ubicó en la posición número 4.

México además se encuentra arriba de países como Estados Unidos, que se colocó en el lugar 23. Mientras que Afganistán se posicionó en el 147, como el país menos feliz.

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Países nórdicos encabezan el listado

Cabe señalar que este año, las naciones nórdicas europeas —Finlandia, Islandia y Dinamarca—, repitieron como los países más felices del mundo.

Incluso, en las 14 ediciones del informe de la Felicidad Mundial, han sido los países nórdicos los que año tras año acaparan los puestos de mayor satisfacción.

Mientras que las naciones africanas y asiáticas, como en ediciones pasadas, se encuentran entre los últimos treinta puestos: Afganistán, Sierra Leona y Malawi son los peor situados.

Top ten de países más felices del mundo:

Finlandia Islandia Dinamarca Costa Rica Suecia Noruega Países Bajos Israel Luxemburgo Suiza

Según el informe, “esta edición explica cómo el momento y la naturaleza del uso de las redes sociales pueden ayudar a explicar las notables variaciones en la felicidad de los jóvenes en diferentes partes del mundo”.

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Con información de N+ y EFE,

spb