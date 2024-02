La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que ella y su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernaron el país. Esta sería la primera vez en la historia de Argentina que un vicepresidente en funciones es juzgado y condenado.

A la edad de 69 años de edad, Kirchner fue hallada culpable de adjudicar de forma irregular 51 obras viales con fondos nacionales al empresario Lázaro Báez. Tal acción supuso una defraudación al Estado por cerca de mil millones de dólares.

Aunque la vicepresidenta fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita, su sentencia también la inhabilita de ocupar cargos públicos de por vida.

La condena de Cristina Kirchner

Si bien este fallo no supone que Cristina Fernández de Kirchner vaya a prisión inmediatamente, sí es el inicio de un largo proceso penal que debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Argentina.

Gracias a que Fernández goza de fuero no puede ser arrestada hasta el 10 de diciembre de 2023. Además la vicepresidenta podría presentarse a elecciones para un nuevo cargo en los comicios del año que viene, por citar un ejemplo, y obtener así una inmunidad extendida a su sentencia.

Kirchner declaró hoy que no se postulará para ningún cargo de elección popular: “No voy a ser candidata a nada: ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta” dijo en una declaración luego de que se dio a conocer la sentencia.

Sobre el empresario Lázaro Báez, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola detallaron que fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero, tras haber estado al frente de la constructora Austral Construcciones que durante el mandato de los Kirchner obtuvo el 79% de las obras en Santa Cruz.

Austral Construcciones cerró sus puertas en diciembre de 2015 a la par que Cristina Fernández de Kirchner dejaba el poder. Para la fiscalía, esta coincidencia demuestra un vínculo entre Báez y los exmandatarios.

La postura de la vicepresidenta ante su sentencia

Respecto a la decisión tomada por la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Argentina, la también expresidenta de Argentina desestimó las acusaciones en su contra y afirmó que el tribunal "el del lawfare [guerra jurídica], seguramente tiene la condena escrita".

"No me interesa, a mí me absolvió la Historia, me va a absolver la Historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la Historia", sentenció. En su cuenta de Twitter compartió un video en el que detalla estas reflexiones.

¿Qué pasará con la vicepresidenta a partir de ahora?

Los argumentos de la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 serán dados a conocer el 9 de marzo de 2023, tras las vacaciones judiciales de verano. A partir de esta fecha, los abogados de la vicepresidenta podrán apelar el fallo, pero hasta entonces ella seguirá en libertad.

Si en marzo el Tribunal ratifica la sentencia emitida en diciembre de 2022, la defensa de la expresidenta aún podrá apelar a la Corte Suprema de Justicia para erradicar los cargos que la mandarían a prisión.

Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso. Foto: AFP | Archivo

En lo que el 9 de marzo llega, Kirchner también tiene la posibilidad de presentarse a elecciones como las de los comicios generales de octubre de 2023. Si resultara electa con algún cargo, primero debería ser destituida de su puesto durante un juicio político y después se continuaría con la aplicación de su sentencia.

Si finalmente la vicepresidenta pierde su fuero político, entonces deberá cumplir una pena de prisión domiciliaria ya que en febrero de 2023 cumplirá los 70 años de edad y será candidata para este beneficio.

