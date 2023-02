Sobornos y Narcotráfico, de Esto Acusan a García Luna

A lo largo de diez audiencias que se han llevado a cabo hasta ahora en el juicio a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, diversos testigos han aportado información sobre los presuntos nexos con integrantes del crimen organizado. Aquí te contamos los señalamientos más relevantes y quiénes los han hecho.

El 23 de enero, en el inicio de las audiencias del juicio, la Fiscalía Federal de Estados Unidos acusó a García Luna de traicionar a México y a Estados Unidos al colaborar con el Cártel de Sinaloa. En su alegato inicial, la Fiscalía insistió en que el exsecretario de Seguridad Pública recibió sobornos de los narcotraficantes a cambio de ayudarles en su negocio.

El ex funcionario está imputado por cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en una empresa criminal, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, y conspiración para la importación de cocaína.

Te recomendamos: Defensa de García Luna No Presentará Testigos

El quinto delito que se le imputa es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses.

Creció el Cártel de Sinaloa: “El Grande”

El narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, quien cumple una pena de prisión en Estados Unidos, testificó ese lunes 23 de enero que vio “en varias ocasiones a García Luna para pagarle sobornos de parte del Cártel de Sinaloa”.

Villareal, primer testigo de la Fiscalía, añadió ante los miembros del tribunal que “con la ayuda del Gobierno mexicano, cuando García Luna fue secretario de Seguridad Pública, el cártel creció en términos de territorio” e insistió en que fue también gracias a la ayuda del funcionario que la organización criminal de Joaquín "El Chapo" Guzmán pudo aumentar la importación de cocaína a México.

Señaló que la Agencia Federal de Investigación (AFI), que García Luna dirigió entre 2001 y 2005, ayudó al Cártel de Sinaloa en varias entidades en su guerra contra su rival: el Cártel del Golfo. En ese lapso de tiempo, él y otros altos cargos de seguridad recibían entre un millón y un millón y medio de dólares mensuales por sus servicios.

Fiscalía de Nueva York pide exhibir lujos de García Luna "Los pagos eran puntuales" dijo desde la tribuna “El Grande”, quien aseguró que Beltrán Leyva y García Luna hablaban frecuentemente.

Además, aseguró que García Luna no solo tenía nexos con Beltrán Leyva y sus hermanos Héctor y Alfredo, también con capos como Ismael El Mayo Zambada, El Rey Zambada, Ignacio Coronel o Édgar Valdez, alias la Barbie.

"Hay dos tipos de corrupción, el que se voltea para un lado y deja pasar, y otra, la de los funcionarios que forman parte de las actividades de la organización", dijo El Grande antes de afirmar que García Luna era del segundo tipo.

"El Grande" aseguró que el Cártel de Sinaloa pagaba mensualmente una cantidad al exfuncionario, que empezó en 1.5 millones y acabó en tres millones. Dinero que, según explicó entonces "El Grande", se recolectaba entre los distintos clanes que conformaban el Cártel de Sinaloa.

Te recomendamos: Juicio García Luna: Testigo de “Alto Perfil” Declarará el Lunes

El 24 de enero, en el segundo día del juicio, "El Grande" narró cómo Arturo Beltrán Leyva mandó secuestrar a García Luna en Morelos en 2008, cuando formaba parte del gabinete del entonces presidente Felipe Calderón.

Lo llevaron a una oficina donde el capo le dijo al entonces secretario de Seguridad Pública que lo había capturado para mostrarle que nada era imposible para él; le reclamó que no contestara llamadas y que había operativos en su contra, a diferencia del trato que recibía la organización de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Horas después lo regresó al lugar donde lo habían apresado —en la carretera a Cocoyoc— y García Luna siguió recibiendo sobornos mensuales.

Según Villarreal Barragán, en varias ocasiones García Luna estuvo acompañado de Luis Cárdenas Palomino y de Ramón Pequeño, entonces altos funcionarios y sus cercanos colaboradores durante varios años. Cárdenas Palomino fue director general de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y Ramón Pequeño fue jefe Antidrogas de la Policía Federal.

En el tercer día del juicio, el 25 de enero, los fiscales del caso contra el exsecretario de Seguridad Pública se centraron en tratar de vincular la venta de cocaína en la ciudad de Nueva York con el Cártel de Sinaloa, una conexión clave en la denuncia contra el ex funcionario mexicano.

“La cooperacha” de los narcos: “El Lobo”

Días más tarde, el 30 de enero, el narcotraficante Óscar Nava Valencia, alias "El Lobo", aseguró que entregó más de diez millones de dólares del tráfico de drogas a García Luna a cambio de liberar un cargamento asegurado por autoridades mexicanas.

"El Lobo" corroboró la versión de “El Grande” acerca de que se hacían cooperaciones para pagarle a García Luna. Dijo que en 2006 contribuyó con 2.5 millones de dólares a una colecta realizada entre los narcotraficantes sinaloenses para sobornar al ex secretario de Seguridad Pública a cambio de información para combatir a bandas rivales y protección.

"Me dijeron que íbamos a hacer una colecta entre todos. Que íbamos a tener un arreglo más grande y más seguridad para todos", aseguró.

Una nómina en Excel: Israel Ávila

El martes 31 de enero, el narcotraficante Israel Ávila, declaró que Genaro García Luna recibía sobornos de hasta cinco millones de dólares de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva. Los sobornos habrían logrado que las dependencias que dirigió García Luna protegieran la importación a México y exportación a Estados Unidos de las drogas.

Además, daban movilidad al cártel en el país y se les permitía mover agentes federales a conveniencia. Ávila, contador del Cártel de Sinaloa y testigo protegido, declaró que ayudó a elaborar en Excel la "nómina" del grupo delictivo, en la que se incluía a García Luna con los sobrenombres de Metralleta o Tartamudo.

Querían secuestrar a García Luna: “El Conejo”

Harold Mauricio Poveda Ortega, “El Conejo”, dijo que por temor a que Arturo Beltrán Leyva lo asesinara huyó de México con ayuda de policías, quienes incluso le cargaron las maletas y lo llevaron hasta el avión sin pasar filtros de seguridad ni control migratorio. Así lo declaró durante su testimonio en la Corte del Distrito Este de Nueva York, el 1 de febrero.

Te recomendamos: Juicio de García Luna Podría Acortarse Significativamente

“El Conejo” relató que trabajaba para Arturo Beltrán Leyva, cabecilla del clan de los hermanos Beltrán Leyva y quien formó parte del Cártel de Sinaloa hasta una guerra interna que estalló en 2008.

“El Conejo” aseguró no haber conocido en persona a Genaro García Luna, pero refirió una conversación sobre el ex secretario de Seguridad Pública que el testigo tuvo con Arturo Beltrán Leyva en una de sus casas.

Beltrán Leyva estaba muy enojado con García Luna y quería secuestrarlo, matarlo y cortarle la cabeza para mandarla al Gobierno mexicano y “demostrar que con él no se jugaba”, testificó “El Conejo”.

Aseguró que no quería que mataran a García Luna por todos los problemas que eso causaría y sugirió a Beltrán Leyva reunirse con él para aclarar sus diferencias. Fue entonces que Arturo Beltrán Leyva secuestró a García Luna en Morelos y habló con él para luego dejarlo ir.

Tras varios operativos contra el cártel, Arturo Beltrán Leyva se lamentó y dijo a “El Conejo” que debió haber matado a García Luna.

Policías testifican

El jueves 2 de febrero, Miguel Madrigal, agente de la DEA, declaró en el estrado que el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, le dijo horas después de su detención en 2010 que tenía información sobre los sobornos pagados a Genaro García Luna.

En tanto, ese mismo 2 de febrero, Francisco Cañedo Zavaleta, quien fue agente federal y Policía Federal Ministerial durante casi 30 años en México, testificó que vio a los narcotraficantes Arturo Beltrán Leyva y Edgar Valdez La Barbie, conversando en persona con Genaro García Luna.

¿Cómo se juzga al super policía en Estados Unidos? Cañedo Zavaleta narró cómo el 19 de octubre de 2008, día que estaba de descanso, transitando por la carretera de Cuautla en dirección Cuernavaca-Tepoztlán, vio dos camionetas paradas con gente conversando y al disminuir la velocidad se percató que se trataba de Arturo Beltrán Leyva, Genaro García Luna y Edgar Valdez, “La Barbie”, quien era el único con un arma larga.

Posteriormente Cañedo compartió la historia con un compañero de la Policía Ministerial de nombre Óscar Granados y decidieron escribir una carta narrando los hechos, que enviaron a la entonces legisladora Layda Sansores, quien les recomendó contactar a la revista Proceso.

Ofreció Pegasus a Coahuila: Villarreal

La Fiscalía buscaba que el 7 de febrero, Héctor Villarreal, ex secretario de Finanzas de Coahuila, testificara sobre presuntos sobornos de García Luna a medios de comunicación, como El Universal. Pero la defensa pidió excluir los testimonios y el juez no lo dejó declarar en ese sentido al considerar irrelevante la información.

En cambio, acusó a Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, de actos de corrupción que habrían generado unos 200 millones de dólares, de los cuales el mandatario habría obtenido al menos 40 millones.

Villarreal afirmó también que Genaro García Luna intentó vender el sistema de espionaje Pegasus al gobierno de Humberto Moreira, pero al final no se adquirió.

Reunión con “Los Chapos”: Edgar Veytia

Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit, señaló el 7 de febrero, durante su testimonio en el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos, que el entonces gobernador de la entidad, Ney González, le dijo que se había reunido con el hoy exsecretario de Seguridad Pública y el entonces presidente, Felipe Calderón, y que recibió la orden de "apoyar a Los Chapos", en referencia a colaboradores del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El encuentro habría ocurrido en 2011, a bordo de una camioneta del gobernador.

Veytia afirmó que no le hizo caso a González porque llegó el nuevo gobernador, Roberto Sandoval, quien gobernó el estado de 2011 a 2017 y respaldaba a los Beltrán Leyva porque habían dado dinero a su campaña.

En la audiencia, Veytia narró que en 2012, durante una visita al búnker de la Policía Federal en Ciudad de México, Luis Cárdenas Palomino —cercano colaborador de García Luna— le dijo al gobernador Sandoval que estaba del lado equivocado y que tenía que ayudar al El Chapo.

También testificó Anthony Wayne, exembajador de Estados Unidos en México, quien habló sobre sus interacciones con García Luna y la llamada Iniciativa Mérida.

El diplomático fue cuestionado sobre si sabía si agencias estadounidenses no brindaban información a García Luna o la Policía Federal sobre algún cártel en particular y respondió que sobre el Cártel de Sinaloa. El exembajador declaró que sí había sido informado de que los cuerpos de seguridad estadounidenses preferían no trabajar con la Policía Federal cuando se trataba de operaciones contra el Cártel de Sinaloa.

En el mismo sentido, un agente del FBI identificado como José Moreno, convocado también por la Fiscalía, narró después cómo fracasó una operación lanzada contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en el estado de Baja California por culpa de la Policía Federal.

Entrevista sin grabación: Iván Carrera

Durante el décimo día de audiencias, el pasado 8 de febrero, intervino Iván Carrera, agente de la DEA, quien participó en la detención de García Luna en 2019, junto a otros cuatro elementos, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

El agente declaró que tras la detención del ex funcionario, lo trasladaron a la oficina de la DEA en Dallas, Texas, donde fue entrevistado pero, por supuestos problemas técnicos, la entrevista no fue grabada. A pesar de ello, García Luna aceptó responder las preguntas y negó haber colaborado con el Cártel de los Beltrán Leyva, y afirmó que, por el contrario, los combatió.

Las audiencias en el juicio de García Luna se reanudarán el próximo lunes 13 de febrero.