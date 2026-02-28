Guardia Revolucionaria Islámica Anuncia la Mayor Ofensiva Militar Tras Muerte de Alí Jamenei

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció que lanzará en breve la mayor operación militar en la historia de las Fuerzas Armadas de Irán contra Israel y objetivos de Estados Unidos en Oriente Medio, tras confirmarse la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí.

La Guardia Revolucionaria prometió este domingo venganza por la muerte del clérigo de 86 años, fallecido el sábado en ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos contra la República Islámica. “La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”, señaló el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido poco después del anuncio oficial.

Ataque en Irán: Al Menos 85 Niñas Murieron en Escuela Tras Bombardeos de EU e Israel

En el mismo mensaje, el CGRI aseguró que lanzará “en momentos” la mayor operación militar en la historia del país contra Israel y objetivos estadounidenses en la región, en lo que representa una escalada sin precedentes en las tensiones en Oriente Medio.

La televisión estatal iraní confirmó que Jameneí murió en su oficina en Teherán durante los ataques del sábado. Poco después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fallecimiento y llamó al pueblo iraní a “recuperar” su país tras décadas de régimen de los ayatolás.

Más de 200 muertos

“Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios”, escribió Trump en su red Truth Social.

Cronología: Operación "Furia Épica" y "Rugido de León" Atacan Territorio Iraní

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz e Isfahán.

Los ataques han dejado hasta el momento más de 200 muertos, según cálculos de la Media Luna Roja, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el riesgo de una escalada mayor en la región.

Con información de EFE

