Guerra en Medio Oriente: Trump pide a Países Enviar Buques Para Asegurar el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el sábado a otros países a enviar barcos para ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro mundial de petróleo que se ha visto afectado por la guerra en Medio Oriente.

El mandatario, que había anunciado que Estados Unidos comenzaría pronto a escoltar petroleros a través del estrecho, publicó en Truth Social: "Muchos países, especialmente aquellos que se ven afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, junto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro"

En ese sentido, añadió que espera que "China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial, enviarán barcos a la zona".

Los ataques iraníes en respuesta a la ofensiva que lanzaron Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, prácticamente han paralizado el tráfico marítimo en el estrecho, por donde normalmente pasa una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo.

En su punto más angosto tiene 54 kilómetros de ancho.

Precios altos del petróleo

Ante el aumento de los precios del petróleo, el viernes le preguntaron a Trump cuándo comenzaría la Marina estadounidense a escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz.

"Ocurrirá pronto, muy pronto", respondió.

En su publicación del sábado, Trump afirmó que la capacidad militar de Irán había sido destruida, aunque admitió que la república islámica aún era capaz de atacar el estrecho.

"Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, colocar una mina o lanzar un misil de corto alcance en algún lugar a lo largo de esta vía navegable, o dentro de ella, por muy derrotados que estén", escribió.

Al tiempo que instó a las naciones a enviar barcos al estrecho, advirtió que "Estados Unidos va a bombardear sin piedad la costa y a hundir continuamente barcos y buques iraníes. De una forma u otra, ¡pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE!"

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