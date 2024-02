Desde acusarlos de mentir hasta denunciar una "guerra contra Meghan", el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, suben el tono contra la familia real británica en la esperada segunda y última entrega de su documental, la cual fue estrenada el jueves.

Video: Polémica por Documental del Príncipe Harry y Meghan Markle

Tras el éxito de los tres primeros episodios, en los que los duques de Sussex arremetieron principalmente contra la prensa sensacionalista británica por su trato a la exactriz mestiza, la pareja parece apuntar ahora al Palacio de Buckingham y al príncipe William -heredero al trono y hermano mayor de Harry- para justificar su sorprendente salida de la monarquía en 2020.

En dos nuevos tráilers publicados en los últimos días, se ve a Meghan diciendo:

No sólo me echaron a los lobos, me utilizaron para alimentar a los lobos