Héctor Herrera, futbolista del Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS), fue arrestado la noche del sábado en Texas por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con información difundida en redes sociales.

La noticia fue dada a conocer por un medio estadounidense dedicado a comentar noticias relacionadas con el Austin FC, que publicó un mensaje en X sobre la detención del mediocampista mexicano en el condado de Montgomery.

"Noticias no relacionadas con Austin FC. Héctor Herrera fue arrestado anoche en el condado de Montgomery por conducir bajo la influencia del alcohol", señaló la publicación.

El mensaje también hizo referencia al próximo compromiso del Houston Dynamo, que enfrentaría a los San Jose Earthquakes en el Juego 1 de su serie de Primera Ronda de la Conferencia Oeste, programado para el martes por la noche.

Junto con el reporte, la cuenta difundió una imagen del futbolista durante su presentación ante las autoridades.

Cabe destacar, que Héctor Herrera cuenta con una trayectoria en el futbol mexicano, europeo y estadounidense. Inició su carrera profesional con Pachuca, equipo con el que debutó, antes de continuar su recorrido en el Porto de Portugal y el Atlético de Madrid de España.

Posteriormente, regresó al futbol mexicano para jugar con Toluca y también formó parte del Houston Dynamo de la MLS.

Con la Selección Mexicana, el mediocampista fue convocado para disputar tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Con información de TUDN