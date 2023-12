Cohete Propulsor de SpaceX se Parte en Dos al Ser Transportado a Florida

Un cohete propulsor de SpaceX, considerado 'histórico' al haber completado un récord de 19 misiones, culminó su ciclo de operaciones tras caer de una plataforma en la que era transportado y una mitad se perdió en el fondo del mar, informó la compañía espacial.

Según confirmó SpaceX en una publicación en 'X', un cohete propulsor Falcon 9, que era el más longevo de la flota de la firma, se cayó cuando viajaba hacia un puerto de Florida, producto de los fuertes vientos y olas, y se partió en dos.

Como señala este miércoles el medio especializado Spaceflight Now, esta primera etapa, identificada como B1058, cumplió su última misión el pasado sábado, cuando transportó 23 satélites de Starlink, la red de internet de banda ancha de SpaceX, y aterrizó unos ocho minutos después del lanzamiento en una plataforma marina ubicada al este de las Bahamas.

During transport back to Port early this morning, the booster tipped over on the droneship due to high winds and waves. Newer Falcon boosters have upgraded landing legs with the capability to self-level and mitigate this type of issue