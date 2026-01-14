¿Hubo Ejecución Pública en Irán? Esto se Sabe de Supuesta Masacre por Ahorcamiento Masivo

Irán está sumido en protestas desde el pasado 28 de diciembre de 2025, lo que ha generado tensión no sólo dentro del país sino con naciones como Estados Unidos, que se mantienen expectantes al desarrollo de las manifestaciones, así como de las reacciones de los líderes chiitas. Por ello en N+ te aclaramos qué se sabe sobre una supuesta ejecución masiva en Irán.

El descontento de la población estalló por la caída del Rial Iraní y el aumento de productos básicos contra el régimen, y evolucionó a exhortos que desafiaban la teocracia de Irán y a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

De hecho, la Fiscalía de Teherán comenzó a evaluar a los detenidos en las protestas para determinar quiénes podrían enfrentar la pena de muerte. Mientras que este 14 de enero Irán determinó cerrar su espacio aéreo durante dos horas, en medio de plena tensión.

Información de la agencia AP indica que activistas han señalado que el número de muertos por las protestas supera las 2 mil 500 personas, sin que hasta ahora el gobierno iraní haya dado a conocer una cifra oficial. Mientras que el número de detenidos oscilaría alrededor de las 16 mil 700.

Video: Irán: ¿Cómo Comenzaron las Manifestaciones contra el Gobierno que Han Dejado Cientos de Muertos?

¿Qué se sabe de las ejecuciones públicas en Irán y ahorcamientos masivos?

Dado que las protestas, que iniciaron en bazares de Teherán, se han vuelto multitudinarias, las autoridades de dicho país han reaccionado con detenciones masivas. Mientras las fuerzas de seguridad vestidas de civiles seguían rondando en algunos barrios.

Algunos activistas han advertido que los miles de detenidos por las protestas en distintas zonas del país podrían ser ahorcados próximamente. Mientras que el jefe del poder judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni-Ejei, dijo este miércoles que el gobierno debería seguir adelante con los juicios y ejecuciones rápidas.

Bajo la justificación de que retrasar estas acciones, "no tendría el mismo efecto".

“Si queremos hacer algo, debemos hacerlo ya. Si queremos hacer algo, debemos hacerlo rápido”, dijo en un video compartido por la televisión estatal iraní en línea. “Si se retrasa, dos o tres meses, no tiene el mismo efecto. Si queremos hacer algo, debemos hacerlo rápido”, de acuerdo con una cita de Gholamhossein Mohseni-Ejei, acogida por AP.

Ha sido el propio fiscal general de dicho país quien ha asegurado que cualquiera que participe en las protestas será considerado un "enemigo De Dios", agravio que conlleva la pena de muerte.

¿Qué dijo Donald Trump sobre ejecuciones en Irán?

El presidente estadounidense aseguró que "la matanza ha cesado en Irán", luego de varios días de brutal represión. Además de adelantar que no habría planes de ejecución y de concretarse habría reacciones enérgicas de su parte.

Además, aseguró que Irán quiere negociar con Washington, luego de su amenaza de atar la república islámica. Declaración que no ha provocado ninguna reacción de parte de los aludidos.

Además, Trump anunció el lunes que Estados Unidos impondrá aranceles del 25 por ciento a los países que hagan negocios con Irán, con "vigor inmediato".

Video: ¿Qué Pasa en Irán? EUA Sigue de Cerca Situación que se Agrava

¿Por qué protestan en Irán?

La inseguridad y la merma en su economía, ha llevado a miles de iraníes a protestar en las 21 provincias por los siguientes motivos:

Crisis Económicas

Depreciación del Rial Iraní

Inflación anual del 40%

La tarde del pasado lunes 13 de enero, la televisión estatal iraní mostró imágenes de manifestantes que llenaban Teherán hacia la plaza Enghelab, la plaza de la Revolución Islámica, luego de que toda la mañana había transmitido declaraciones de líderes gubernamentales, de seguridad y religiosos.

De hecho la policía habría enviado un mensaje de texto al público en el que habría aconsejado a las familias a cuidar a sus jóvenes y adolescentes, "dada la presencia de grupos terroristas e individuos armados en algunas reuniones y sus planes de causar muertes".

¿En cuánto se cotiza la moneda de Irán?

En gran medida el descontento fue causado por la caída del Rial Iraní, moneda oficial que se cotiza en más de 1,4 millones por dólar. Mientras que frente al euro tiene un valor prácticamente "nulo".

Video: Las Protestas en Irán Cumplen Dos Semanas

Historias Recomendadas