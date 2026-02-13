“Incumple Carta de Naciones Unidas”: ONU Rechaza Sanciones de EUA contra Cuba

La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló este viernes, 13 de febrero de 2026, que Estados Unidos de América (EUA) incumple la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional con sus sanciones contra Cuba.

Además de que viola sus obligaciones legales y causa el "desmantelamiento" del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua.

Solo Consejo de Seguridad de la ONU puede imponer sanciones

Marta Hurtado, portavoz de la ONU, destacó que este tipo de sanciones que mantiene el gobierno de EUA contra Cuba afecta a los más vulnerable.

Este tipo de sanciones sectoriales afectan a los más vulnerables, no son efectivas y no cumplen ni con la Carta de Naciones Unidas ni con el derecho internacional, porque sanciones así deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad (de la ONU), no por un país.

