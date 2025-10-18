Terminan en Hospital 24 Trans Luego de Intento de Suicidio en La India

En la ciudad de Indore, en el estado de Madhya Pradesh, al menos 24 personas de la comunidad transgénero fueron hospitalizadas tras un intento colectivo de suicidio.

Según informes del Hospital Maharaja Yashwantrao, estas personas habrían ingerido un desinfectante de fenol con la intención de acabar con su vida, la noche del miércoles 15 de octubre.

El director del centro médico, Basant Kumar Ningwal, confirmó que alrededor de 25 personas de la comunidad trans fueron ingresadas en el hospital, todos en estado estable, y que habrían consumido fenol al mismo tiempo con la intención de quitarse la vida, reportó Europa Press.

En redes sociales incluso circula un video de cámaras de seguridad en donde se aprecia a las personas de la comunidad transgénero atentar contra su vida.

Las autoridades detuvieron a una dirigente de la comunidad trans, Sapna Guru, conocida como 'Sapna Haji', acusada de amenazas y agresiones contra quienes intentaron suicidarse.

La detención se realizó el jueves, junto a tres hombres implicados en el incidente, según informó el subcomisario de policía, Rajesh Dandotiya, al diario 'The Hindu'.

Otros casos similares dentro de la comunidad LGBTQ+

Este caso se suma a otros hechos similares ocurridos en diferentes partes del mundo y en la misma India, donde se han reportado suicidios masivos relacionados con la vulnerabilidad y el rechazo social.

Entre los hechos más alarmantes, se encuentran la masacre en la comunidad de Kamidi en Bangladesh, en 2018, donde ocho jóvenes de la comunidad LGBTQ+ se suicidaron en un intento colectivo por escapar de la discriminación.

Además, hubo una serie de suicidios en la ciudad de Mumbai, en 2020, que involucraron a más de una decena de personas en circunstancias similares.

