Irán Asegura Haber Derribado Avión Espía E-3 de EUA en Ataque Militar

Irán aseguró este domingo que destruyó un avión de vigilancia E-3 Sentry, conocido como AWACS, perteneciente a Estados Unidos, durante un ataque contra la base militar Príncipe Salmán, en Arabia Saudita. El incidente marcaría un hecho sin precedentes desde el inicio, hace un mes, del conflicto entre Irán y sus adversarios.

A través de un comunicado, la Guardia Revolucionaria Islámica informó que la ofensiva se llevó a cabo mediante una operación conjunta de misiles y drones. Según el reporte, el ataque logró “destruir por completo al menos un avión E-3”, además de causar daños a otras aeronaves cercanas.

El gobierno iraní señaló que la acción fue una respuesta directa a lo que calificó como “acciones hostiles” del ejército estadounidense, en el contexto de los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel desde el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con fuentes citadas por Bloomberg, la destrucción del avión habría sido confirmada tras un ataque reciente contra esta base militar, considerada uno de los objetivos estratégicos en la actual escalada de tensiones en Medio Oriente.

¿Cómo es el avión E-3 Sentry?

El E-3 Sentry es uno de los aviones más sofisticados de vigilancia aérea en el arsenal de Estados Unidos. Equipado con un característico radar en forma de disco sobre el fuselaje, este sistema AWACS permite detectar aeronaves a larga distancia, coordinar operaciones aéreas y gestionar el espacio de combate en tiempo real. Su valor se estima en alrededor de 250 millones de euros.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha emitido una postura oficial sobre el presunto derribo. Sin embargo, el hecho podría representar un punto de inflexión en el conflicto, al tratarse de un activo clave para la superioridad aérea estadounidense.

Con información de Agencia Europa Press

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