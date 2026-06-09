Irán Derriba Helicóptero de EUA en el Estrecho de Ormuz; Trump Asegura que Responderá al Ataque

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, informó hoy, 9 de junio de 2026, que Irán derribó un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz y advirtió que su país responderá al ataque.

Trump indicó que los dos pilotos a bordo del helicóptero Apache, aeronave de alta tecnología, “están a salvo y no sufrieron heridas”.

El presidente estadounidense señaló que los iraníes derribaron la aeronave la noche del 8 de junio de 2026, mientras realizaba patrullaje por el estrecho de Ormuz y sentenció que “no obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) detalló este martes que el helicóptero Apache cayó cerca de la costa de Omán, donde los dos soldados a bordo sobrevivieron.

Fuerzas estadounidenses rescataron a los dos tripulantes del helicóptero AH-64 Apache, la noche del lunes.

Tensión en el golfo de Omán por Irán

El lunes, en el golfo de Omán, el Ejército de Estados Unidos disparó a un buque petrolero por violar el bloqueo que impuso desde el 13 de abril de 2023 contra embarcaciones que salen y llegan a puertos de Irán.

Los hechos se registraron en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Donal Trump a exigir el fin "inmediato" de las ofensivas.

El republicano había dijo, este martes, que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", luego de varias semanas de negociación con la República Islámica.