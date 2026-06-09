Irán Derriba Helicóptero de EUA en el Estrecho de Ormuz; Trump Asegura que Responderá al Ataque

Trump indicó que los dos pilotos a bordo del helicóptero Apache, de alta tecnología, “están a salvo y no sufrieron heridas”.

Helicóptero Apache Estados UnidosFoto: Reuters | Archivo

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Tensión en el golfo de Omán: helicóptero de EUA derribado por Irán. Trump asegura que responderá. Los pilotos están a salvo.

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