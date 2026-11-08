Internacional

Irán Ejecuta a Tres Hombres Acusados de Promover las Protestas Contra el Gobierno

Además de la pena de muerte, la Justicia ordenó la confiscación de todos sus bienes, mientras que otros ocho acusados del mismo caso recibieron condenas de entre cinco y diez años de prisión

IránLa República Islámica ha calificado las manifestaciones de disturbios o intento de golpe de Estado orquestado por Israel y Estados Unidos. Foto: Reuters.

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