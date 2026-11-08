Irán Ejecuta a Tres Hombres Acusados de Promover las Protestas Contra el Gobierno

Las autoridades iraníes ejecutaron el domingo a tres hombres condenados por haber realizado operaciones en nombre de Israel y Estados Unidos durante las protestas antigubernamentales de enero, informó el poder judicial.

Las sentencias de muerte contra Hassan Divband, Hamid Kazemi y Reza Zanganeh "se llevaron a cabo esta mañana tras ser confirmadas por la Corte Suprema", señaló el sitio web Mizan Online del poder judicial.

Indicó que fueron declarados culpables de "participar en actividades operativas en nombre del régimen sionista israelí, Estados Unidos y grupos hostiles" durante las protestas.

Mizan afirmó que los hombres lanzaron cócteles molotov y granadas, utilizaron armas blancas y de fuego e incendiaron instalaciones públicas en la ciudad de Karaj, al oeste de Teherán.

Otros acusados en el caso recibieron penas de entre cinco y diez años de prisión, agregó.

El movimiento de protesta, que estalló en diciembre por el elevado costo de la vida, evolucionó rápidamente hacia manifestaciones antigubernamentales generalizadas que alcanzaron su punto álgido los días 8 y 9 de enero.

Las autoridades iraníes informaron de más de 3,000 muertos y atribuyeron la violencia a "actos terroristas" orquestados por Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales con sede en el extranjero han citado cifras más altas y sostienen que las fuerzas de seguridad iraníes dispararon contra los manifestantes.

El número de ejecuciones en Irán ha aumentado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, desencadenada a finales de febrero por ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Con las tres ejecuciones recientes, la cifra de personas que han sido ahorcadas por condenas relacionadas con las protestas de enero asciende a al menos 39.

El martes pasado, las autoridades iraníes habían ejecutado a dos hombres condenados por su presunta implicación en la muerte de cuatro policías durante las protestas de enero en la ciudad central de Isfahán.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y, en 2025, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2,159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en el país desde 1981.

ASJ