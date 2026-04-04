Irán Rechaza Nuevo Ultimátum de Donald Trump y lo Califica de “Estúpido”

Las Fuerzas Armadas de Irán rechazaron este sábado el nuevo ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dio un plazo de 48 horas para la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

A través de un comunicado emitido por el Cuartel General Central Jatam al-Anbia, el general Ali Abdollahi Aliabadi calificó la advertencia del mandatario estadounidense como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”. La respuesta iraní elevó aún más la tensión en una región clave para la estabilidad energética global.

Horas antes, Trump había lanzado la amenaza mediante su red social Truth, donde recordó un ultimátum previo y endureció su postura: “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!”, escribió.

Respuesta de Teherán

La respuesta de Teherán no se hizo esperar. Autoridades iraníes replicaron con un mensaje igualmente desafiante: “Se les abrirán las puertas del infierno”, en clara alusión a las declaraciones del presidente estadounidense.

En paralelo al cruce de amenazas, Trump aseguró que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque masivo” en Teherán. Según su publicación, “muchos de los líderes militares de Irán fueron eliminados”. El mandatario acompañó su mensaje con un video en el que se escuchan fuertes explosiones en distintos puntos de la capital iraní.

Hasta el momento, autoridades iraníes no han confirmado oficialmente los daños ni el número de víctimas tras los supuestos bombardeos.

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