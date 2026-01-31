Jueza Rechaza Solicitud de Minesota de Suspender Redadas de Migración

Una jueza estadounidense rechazó este sábado la solicitud del estado de Minesota para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender sus redadas masivas en el estado.

Minesota argumentó que la operación federal violaba sus derechos estatales, pero la jueza federal Katherine Menendez escribió en su fallo: "En definitiva, el tribunal considera que el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar".

Información en desarrollo...