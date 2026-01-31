Inicio Internacional Jueza Rechaza Solicitud de Minesota de Suspender Redadas de Migración

Jueza Rechaza Solicitud de Minesota de Suspender Redadas de Migración

Autoridades de Minesota argumentaron que la operación federal violaba sus derechos estatales

Jueza Rechaza Solicitud de Minesota de Suspender Redadas de Migración. Foto: EFE

Una jueza estadounidense rechazó este sábado la solicitud del estado de Minesota para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender sus redadas masivas en el estado.

Minesota argumentó que la operación federal violaba sus derechos estatales, pero la jueza federal Katherine Menendez escribió en su fallo: "En definitiva, el tribunal considera que el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar".

Información en desarrollo... 

