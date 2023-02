Atropella a Ladrón en Motocicleta para Impedir Asalto

Un conductor atropelló a un ladrón en motocicleta para impedir un asalto. El video del incidente se ha vuelto viral en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en La Plata, Argentina. En las imágenes que trascendieron en redes sociales se aprecia a un ciclista que es acorralado en un gasolinería por una motocicleta.

A bordo del vehículo van dos sujetos. Al notar que lo venían siguiendo, el ciclista busca marcharse del lugar, pero la motocicleta le da alcance.

Segundos después, el pasajero se baja y corre hacia el ciclista para asaltarlo. Es entonces que interviene un conductor a bordo de un automóvil compacto.

El coche de color rojo, que se acercó a la gasolinería para cargar combustible, acelera y choca de frente a la motocicleta. El presunto ladrón tuvo que huir a pie del lugar de los hechos.

Al final, el conductor desciende del automóvil y corre para alcanzar al asaltante. No hubo detenidos por el intento de robo, pero el ciclista consiguió preservar sus pertenencias gracias a la acción desinteresada del conductor.

En redes sociales, no pocos usuarios han celebrado la intervención oportuna del automovilista. No obstante, también han lamentado que sigan siendo frecuentes los robos a bordo de motocicletas, un mal que aqueja no solo a Argentina sino a varios países de Latinoamérica, incluido México.