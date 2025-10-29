Afirma Maduro que Venezuela Interceptó Tres Aeronaves Vinculadas al Narcotráfico en Tres Días

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que la Fuerza Armada Nacional interceptó tres aeronaves sospechosas de estar involucradas en actividades de narcotráfico durante los últimos tres días. Según el mandatario, las naves provenían del norte y de la región del Caribe.

Durante un acto oficial, Maduro detalló que la primera interceptación ocurrió dos días antes del anuncio. Una aeronave ingresó al espacio aéreo venezolano desde el Caribe y fue detectada rápidamente por la aviación militar del país. El presidente indicó que el sistema de vigilancia aérea respondió de manera inmediata ante la incursión.

El mismo día del anuncio, las autoridades venezolanas detectaron e interceptaron dos aeronaves adicionales que ingresaban al territorio nacional desde el norte. Maduro hizo referencia a la aplicación de la legislación venezolana que regula las interceptaciones de naves sospechosas, sugiriendo que las aeronaves fueron derribadas bajo este marco legal.

Estos operativos antinarcóticos de la Fuerza Armada venezolana se producen en un contexto particular, ya que coinciden temporalmente con el despliegue militar que Estados Unidos mantiene en la región del Caribe para combatir el tráfico de drogas. No se proporcionaron detalles sobre si existe coordinación entre ambos operativos o si se trata de acciones independientes.

El gobierno venezolano no especificó la cantidad de droga decomisada, si hubo detenidos o el destino final de las aeronaves interceptadas. Tampoco se ofreció información sobre los países de origen específicos de las naves o sobre las rutas que seguían.

Con información de AFP.

