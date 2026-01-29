Asamblea Nacional de Venezuela Avala Flexibilizar Control Estatal de la Industria Petrolera

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó este jueves 29 de enero de 2026, por unanimidad la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que reduce el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas.

Con esta decisión se crearía oportunidades para la inversión extranjera y permitiría el reconocimiento del arbitraje internacional en las disputas de inversión.

¿Cuándo entrará en vigor reforma a ley de hidrocarburos en Venezuela?

La reforma de la ley , que entrará en vigor cuando sea promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y publicada en la Gaceta Oficial, se produjo cuatro semanas después de que las fuerzas militares de Estados Unidos capturaran al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro en Caracas.

¿Trump tomará control de exportaciones petroleras venezolanas?

El gobierno del presidente Donald Trump mantiene sus esfuerzos por toma el control de las exportaciones de productos petroleros venezolanos, según el mandatario, para beneficiar al pueblo venezolano, al atraer inversión extranjera al país sudamericano.

Trump recientemente firmó una orden ejecutiva que tiene el objetivo de garantizar que los ingresos por la venta de petróleo venezolano permanezcan protegidos contra su uso en procedimientos judiciales de sus acreedores.

Prevén con reforma un incremento en la producción de petróleo

La ley busca impulsar el incremento en la producción de petróleo y flexibilizar el pago directo de regalías al gobierno de Venezuela. El inversor asumirá el costo operativo y los riesgos de la financiación.

El gobierno interino de Venezuela espera que los cambios sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al país.

Algunas de estas compañías perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó la ley vigente hace dos décadas para favorecer a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

¿Yacimientos petroleros de Venezuela serán de EUA?

La presidenta en funciones ha dicho repetidamente que la ley será “respetuosa” de la soberanía del país, dejando en claro que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano.

