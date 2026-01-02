Atacan al Grupo "Carlos Miguel y Orquesta" en Pleno Concierto de Año Nuevo; Hay Dos Heridos

El grupo "Carlos Miguel y Orquesta" recibió un ataque directo durante un concierto en el Año Nuevo. El ataque realizado por cuatro sujetos dejó un saldo de dos heridos, ambos miembros de la banda, quienes permanecen hospitalizados con pronóstico reservado.

Los hechos ocurrieron la madrugada del Año Nuevo en el distrito de Carabayllo, ubicado al norte de Lima, Perú. El grupo de cumbia Carlos Miguel y Orquesta tocaba ante un sitio abarrotado para dar la bienvenida al 2026.

Cuatro sujetos armados atacaron de forma directa a la agrupación.

En el ataque resultó herido el guitarrista Carlos Quispe Álvarez, de 58 años, quien resultó con heridas en cuello y abdomen. También resultó herido el trombonista, de 39 años, quien se acababa de sumar al grupo.

Actualmente, según informó la propia agrupación, los dos integrantes permanecen hospitalizados, con un diagnóstico reservado.

Grupo Carlos Miguel y Orquesta había denunciado extorsiones

El grupo había denunciado que fue víctima de amenazas y extorsiones durante el 2025. Según un comunicado de la agrupación, presentaron las denuncias correspondientes, pero no recibieron protección policial en sus actuaciones públicas.

El comunicado publicado en redes sociales señala:

No podemos seguir viviendo en un clima de inseguridad y abandono. La indiferencia de las autoridades nos hiere profundamente.

