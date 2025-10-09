Congreso Perú Cita Esta Noche a Boluarte para Defenderse de Propuesta de Vacancia Presidencial

El Congreso de Perú citó esta noche a las 23:30 horas para que acuda Dina Boluarte y se defienda ante la propuesta de vacancia presidencial. Esto ocurre a solo seis meses de las elecciones generales del país, tras el perder el apoyo de la mayoría que la había mantenido en el poder.

El Congreso dio a conocer que se "presentaron cinco mociones de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zagarra, por incapacidad moral permanente".

Se contabilizaron 122 diputados hábiles en la sesión.

En la mayoría de las votaciones se obtuvieron más de 100 votos a favor de la vacancia.

Para la votación a favor de la vacancia se necesitaban 87 votos.

Noticia relacionada: Detienen al Hermano de la Presidenta de Perú, Dina Boluarte, por Tráfico de Influencias

Durante la sesión de esta noche, en un momento se citó a la presidenta para que acudiera al Congreso el día viernes 10 de octubre, sin embargo, esto causó molestia entre los legisladores, quienes exigieron que acudiera "inmediatamente" y no al día siguiente. Para esto se sometió a una votación para que cite esta noche a Dina Boluarte y acuda al Congreso a ejercer su derecho de defensa.

Antes de la votación, los diputados expusieron sus argumentos para la vacancia.

Destituyen a Dina Boluarte, presidenta de Perú

Desde la mañana del jueves 9 de octubre se promovió en el Congreso de Perú la destitución de Dina Boluarte, a quien se acusó de “incapacidad moral permanente” para enfrentar a la inseguridad y el crimen organizado. Hacia la tarde, Fuerza Popular, la agrupación política con más congresistas, anunció que apoyaría la remoción de la presidenta.

Posteriormente se presentó una moción, firmada por al menos 34 legisladores de varios partidos de izquierda y derecha, donde se señaló a la mandataria por presuntos actos de corrupción. Así mismo, se le acusó nuevamente de incapacidad para gobernar el país en medio de un clima de inseguridad.

Entre los promotores de la destitución están varios partidos cuyos líderes aspirar a ser candidatos presidenciales en los comicios de 2026. Tal es el caso del ultraconservador Renovación Popular, del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, y el derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.

¿Quién es Dina Boluarte, presidenta de Perú destituida?

Dina Boluarte llegó a la presidencia de Perú en 2022, después de que fuese destituido y detenido Pedro Castillo, presidente que intentó un autogolpe de estado. Boluarte se convirtió en la primera presidenta de Perú. Previamente había sido votada como vicepresidenta, en las elecciones del 2021, donde estuvo en la misma fórmula que Castillo, abanderados por el partido leninista Perú Libre.

A los pocos días se le acusó de la muerte de al menos 28 personas durante las protestas que siguieron a la destitución de Pedro Castillo. No obstante, la mandataria se mantuvo en el poder gracias al apoyo de las fuerzas conservadoras, principalmente por el partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori.

Historias recomendadas:

Con información de Reuters y EFE