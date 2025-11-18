Corte de Brasil Condena a Mandos Militares por Planear Intento de Asesinato de Lula da Silva

La Corte Suprema de Brasil condenó este martes 18 de noviembre 2025, a penas de hasta 24 años de cárcel a tres altos mandos militares y un policía por planificar el asesinato del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022.

Noticia relacionada: Lula Envía Peritos Federales a Investigar Megaoperativo en Río de Janeiro que Dejó 121 Muertos

De acuerdo con uno de los magistrados indicó que dicho plan contemplaba:

Elaboraron un plan para la neutralización de autoridades públicas brasileñas, entre ellas Lula y el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes

Dicho plan formó parte del intento de Golpe de Estado liderado por el expresidente Jair Bolsonaro, tras perder las elecciones presidenciales en 2022, y condenado a 27 años de cárcel en septiembre.

Es el primer presidente en la historia de Brasil en ser condenado a prisión.

El juicio

El juicio contempla a 8 militares y un policía acusados de planear el asesinato del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y otras autoridades, fueron declarados culpables este martes. También es la primera vez que militares de alto rango son condenados en el país.

VIDEO: Sentencia a 27 Años de Prisión a Jair Bolsonaro por Intento de Golpe de Estado

La Primera Sala de la Corte Suprema declaró la culpabilidad de 9 de los 10 acusados por unanimidad y los condenó a penas de entre uno y 24 años de prisión.

declaró la culpabilidad de 9 de los 10 acusados por unanimidad y los condenó a penas de entre uno y 24 años de prisión. De forma unánime, fue absuelto el general Estevam Gaspar de Oliveira, contra quien la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar su participación en los planes del intento de homicidio.

Intento de Golpe de Estado

El Tribunal Supremo de Brasil votó en septiembre pasado que Jair Bolsonaro intentó cometer cinco delitos, incluidos los de intento de golpe de Estado, esto luego de que perdió las elecciones de 2022, también se le acusa de intento de abolición democrática del Estado de derecho y liderar una organización criminal.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, en septiembre de 2024, fueron detenidos miembros de una unidad de élite del Ejército de Brasil, acusados e planear asesinar a Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de un complot para mantener en el poder al entonces presidente Jair Bolsonaro. Entre los detenidos había un exayudante de alto rango de Bolsonaro. El plan del presunto intento de asesinato contemplaba envenenamiento contra Lula da Silva.

Historias recomendadas: