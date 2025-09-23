Derrumbe en Mina de Oro: Trabajadores Atrapados Logran Comunicarse al Exterior

Un total de 25 trabajadores quedaron atrapados por el derrumbe en una mina de oro en Colombia, donde están con vida a 80 metros bajo tierra desde la noche del lunes, de acuerdo con información de las autoridades.

En un comunicado, la empresa La Reliquia, una de las operadoras del yacimiento en el departamento de Antioquia, dijo que los mineros han recibido "alimentos, hidratación y aire comprimido" mientras se llevan a cabo las labores de rescate.

La mina también es explotada por la canadiense Aris Mining, que colabora con las tareas de rescate en colaboración con autoridades del gobierno.

Mineros logran comunicarse

Una vocera de la gobernación local informó a la agencia de noticias AFP que "ya se tuvo contacto con los mineros, quienes indicaron estar sanos".

Por su parte, La Reliquia dijo que los rescatistas lograron remover cerca de la mitad de los escombros que taparon la salida de la mina.

Detalló que todos los mineros se encuentran en buen estado de salud y recibiendo “asistencia médica telefónica”, mientras que los sistemas de ventilación continúan funcionando "normalmente".

Accidentes mineros en Colombia

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería estimó que "durante el transcurso del día los 25 trabajadores podrán ser evacuados".

De acuerdo con AFP, los accidentes mineros son recurrentes y con frecuencia mortíferos en Colombia, especialmente en canteras de carbón y en minas ilegales o artesanales.

Por ejemplo, el domingo fueron hallados muertos siete mineros que estaban atrapados en un socavón ilegal de oro.

Mientras que en concesiones operadas por multinacionales, los accidentes son menos frecuentes.

Según datos de la Agencia Nacional de Minería, el año pasado fallecieron 124 personas en este tipo de accidentes y hasta julio de 2025 la cifra era de 60.

Con información de AFP.

