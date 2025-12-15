Senadora Denuncia a Dirigentes de Asociación de Futbol Argentino (AFA) por Presunta Corrupción

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual senadora del partido del presidente argentino, Javier Milei, denunció a Claudio Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por corrupción, en medio de la disputa que sostiene el Gobierno con la entidad rectora del fútbol local desde hace más de un año.

A través de redes sociales, Bullrich anunció que presentó una denuncia contra Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, ante el Comité de Ética de la Conmebol para "investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino".

Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino.



A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto:



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 15, 2025

Según la presentación de la senadora, la gestión de Tapia en la AFA presenta violaciones a "principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro".

Senadora pide sanciones contra dirigentes de la AFA

La denuncia pide a la Conmebol una investigación preliminar y sanciones disciplinarias en caso de que se confirmen los cargos.

Esta presentación judicial sigue además al inicio de una investigación por parte de la Justicia argentina en una causa que investiga un presunto caso de lavado de dinero a través de una entidad financiera vinculada a la AFA, por la cual durante la última semana se realizaron allanamientos en las instalaciones de 17 clubes argentinos y de la propia sede de la entidad.

El alcance de la pesquisa alcanzó incluso al predio de entrenamiento de la selección argentina, en la localidad de Ezeiza, que lleva el nombre de Lionel Messi, donde los planteles de la Albiceleste de todas las categorías suelen alojarse de cara a sus compromisos.

La tensión entre el Gobierno de Milei y la AFA lleva ya más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, algo que fue rechazado de plano por la entidad rectora del fútbol argentino y por la mayoría de los clubes.

En medio de la tensión, el pasado sábado Milei y otros miembros del Ejecutivo festejaron el título del Torneo Clausura obtenido por Estudiantes de La Plata, club al que han brindado su apoyo en las últimas semanas por el enfrentamiento de su presidente, Juan Sebastián Verón, con la AFA.

Bullrich también saludó al campeón con un corto mensaje en sus redes, donde citó una publicación de un diputado felicitando a Estudiantes y a Verón, y agregó: "Los que hacen las cosas bien".

Con información de N+ y EFE

