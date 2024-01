"En Ecuador Estábamos Agonizando Hace Tiempo"

Ecuador despertó con una inusual calma este 10 de enero, tras la jornada violenta registrada ayer que derivó en la declaración de estado de excepción por parte del presidente, Daniel Noboa, que, entre otras cosas, impone toque de queda en todo el país y con el que se permite que la Policía y las Fuerzas Armadas se movilicen por todo el territorio para restablecer el orden.

Coraima Torres, periodista de aquel país y residente de Quito, capital de Ecuador, compartió con N+ que la ciudad "amaneció como si fuera un domingo", por el poco movimiento que se vive en la ciudad tras las escenas violentas registradas el día de ayer.

No hay mucho tráfico, no todos los lugares están abiertos, hay poca gente en la calle, no se presencian estudiantes pues todos están en clases virtuales.