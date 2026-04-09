El Salvador Sentencia a 3 Mexicanos con 12 Años de Prisión por Tráfico de Cocaína

Una corte de El Salvador sentenció a seis extranjeros a 12 años de prisión por tráfico de drogas. Entre los sentenciados hay tres ciudadanos mexicanos.

Se les señala por transportar un cargamento con más de una tonelada de cocaína .

. Los narcotraficantes fueron detenidos en mayo del 2024 en las costas de El Salvador.

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3 mexicanos sentenciados por tráfico de drogas en El Salvador

Una corte de sentencia impuso a seis extranjeros una pena de 12 años de prisión, a cada uno, por tráfico de droga.

Los seis fueron detenidos en operativo en 2024 en las costas de El Salvador mientras transportaban un cargamento de mil 299 kilogramos de cocaína. El cargamento tenía un valor de 32 millones de dólares, según informó el Centro Judicial.

Los sentenciados son dos colombianos, Óscar Arturo Perea Torres y Yonson Rentería de Cuero, así como el ecuatoriano Miguel Ángel López Vásquez. Además, fueron condenados tres ciudadanos mexicanos: Joel Armento Montoya, Eduardo Contreras Leal, y Alejandro Trías López.

Los seis extranjeros fueron procesados por el delito de tráfico ilícito de droga. Fueron capturados el 18 de mayo del 2024 a bordo de dos embarcaciones a 880 millas náuticas del estero Jaltepeque.

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Según las autoridades de El Salvador, a bordo de una embarcación navegaban los dos ciudadanos colombianos y el ecuatoriano; a bordo de esta nave iban los bultos con droga. En el segundo barco se encontraban los mexicanos, quienes llevaban suministros.

El Salvador afirma que incautó 73.8 toneladas de droga durante el gobierno de Nayib Bukele. La droga incautada tendría un valor económico de mil 736 millones de dólares.

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Con información de EFE