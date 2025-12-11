Estados Unidos Sanciona a Sobrinos de Nicolás Maduro por Narcotráfico

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de sanciones contra tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señalándolos por sus presuntos vínculos con actividades de narcotráfico.

Las medidas restrictivas fueron aplicadas por el gobierno estadounidense como parte de sus acciones contra individuos relacionados con el gobierno venezolano. Los tres familiares sancionados son sobrinos directos del mandatario venezolano.

El Departamento de Estado justificó la decisión afirmando que los sancionados apoyan "al régimen corrupto e ilegítimo de Maduro en Venezuela". Esta declaración forma parte del comunicado emitido por las autoridades estadounidenses.

Video: Maduro Afirma que Habló con Donald Trump por Teléfono.

Esta medida se produce en medio de crecientes tensiones entre ambos países. Un día antes, el presidente Maduro llamó a campesinos y pescadores venezolanos a estar preparados para "partirle los dientes" a Estados Unidos durante un mitin en Caracas, afirmando que los venezolanos no serán "ni colonia ni esclavos".

El acto oficialista coincidió con la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado en Oslo. Adicionalmente, Donald Trump confirmó la incautación de un buque petrolero frente a las costas venezolanas.

Con información de EFE.

