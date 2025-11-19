Cinco excursionistas extranjeros fallecieron durante un temporal en la Patagonia chilena. Entre los muertos hay dos turistas mexicanos. Sus restos han sido rescatados por las fuerzas aéreas de Chile, que enviaron un helicóptero hasta el lugar del incidente.

Mueren dos excursionistas mexicanos por temporal en Chile

Un fuerte temporal sorprendió a cinco excursionistas en la región de Magallanes, al extremo sur de Chile. Dos mexicanos murieron durante este incidente.

Los excursionistas se encontraban en una caminata en el Parque Nacional Torres del Paine, hacia los glaciares de la zona. En el incidente fallecieron también dos personas de nacionalidad alemana y una británica.

Al respecto, el delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz, explicó en una conferencia:

Lamentablemente tenemos que informar de cinco personas fallecidas. Por tanto, extendemos nuestras condolencias a familiares.

También Gabriel Boric emitió sus condolencias por la muerte de los cinco excursionistas. El presidente de Chile escribió en X, antes Twitter:

A las familias, amigos y seres queridos de las cinco personas de nacionalidades mexicana, alemana y británica, lamentablemente fallecidas en la tragedia ocurrida en Torres del Paine, envío mis más sentidas condolencias. Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos.

Rescatan cuerpos de 5 turistas fallecidos en caminata glaciar en Chile

La Fuerza Aérea de Chile publicó que envió un helicóptero para trasladar a los cinco senderistas muertos en la región de Magallanes. En el mensaje publicado en X se lee:

Helicóptero Bell-412 de la IVª Brigada Aérea logra el traslado de los cinco turistas fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine. La #FACH reafirma su compromiso de estar siempre al servicio de quienes lo necesitan.

Se espera que los cuerpos de los cinco excursionistas sean trasladados prontamente a sus respectivos países de origen.

¿Quiénes son los dos senderistas mexicanos fallecidos en Chile?

Los senderistas mexicanos fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine son Cristina Calvillo Tovar, de 37 años, y su marido, Julián García Pimentel, de 36 años. La pareja de médicos residía en Aguascalientes.

Al respecto, el Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Guanajuato escribió en un comunicado publicado en Facebook:

La comunidad del Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Guanajuato se une al luto por el fallecimiento de la doctora Cristina Calvillo Tovar y su esposo el doctor Julián García Pimentel. La doctora Calvillo, radióloga formada en el IMSS T1, será recordada por su calidad humana, su entrega y la pasión con la que ejerció nuestra especialidad.

