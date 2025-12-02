Haití Aprueba Elecciones para Agosto de 2026 Después de 10 Años sin Comicios por la Violencia

El Gobierno de Haití aprobó hoy, martes 2 de diciembre 2025, un decreto electoral que permitirá celebrar elecciones generales en 2026, esto después de casi 10 años sin elecciones debido a la ausencia de comicios.

La prioridad absoluta es la organización inminente de las elecciones. Se movilizarán todos los recursos del Estado para alcanzar este objetivo

La oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, informó que se publicará el proyecto de decreto electoral en el diario oficial 'Le Moniteur'.

El camino hacia las elecciones es irreversible, y el Gobierno seguirá cooperando con todas las instituciones y socios nacionales para respetar escrupulosamente el calendario electoral

La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas en Haití se celebrará el 30 de agosto de 2026, según el calendario electoral presentado el mes pasado por el Consejo Electoral Provisional al Consejo Presidencial de Transición.

Mientras que la segunda vuelta debería celebrarse el 6 de diciembre de ese mismo año, de acuerdo con la información de las autoridades, que prevé que el país pueda contar con nuevas autoridades a partir del 20 de enero de 2027.

Haití y la violencia

El principal hecho de violencia en Haití fue el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, lo cual desencadenó en una profunda crisis social, política y económica.

A eso suma que un mes después, un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Haití el 14 de agosto causando la muerte de más de 2 mil personas.

Según la ONU, cerca de seis millones de haitianos necesitan asistencia humanitaria, sin embargo, el Plan de Respuesta Humanitaria 2025 para Haití es el menos financiado de todos los planes humanitarios del mundo.

