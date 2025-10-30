Huracán Melissa: Grupo Aeroportuario del Pacífico Regresará al País a 20 Mexicanos 

La Embajada de México en Jamaica informó que ante las consecuencias provocadas por el Huracán Melissa, el Grupo Aeroportuario del Pacífico apoyará transportando a un grupo de mexicanos como muestra de solidaridad.

Señaló que las personas interesadas deben contactar a la embajada antes de las 6:00 AM del 31 de octubre, a través de los siguientes canales:

WhatsApp: +1 (876) 832-8711

embajadamexjam@sre.gob.mx

¿Cuántas personas serán retornadas a México desde Jamaica?

La Embajada de México en Jamaica indicó que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) ofrecerá transporte a 20 personas mexicanas que lo requieran debido a las circunstancias generadas por el huracán Melissa.

Salida: viernes 31 de octubre de 2025, 6:00 horas

Ruta: Aeropuerto Sangster de Montego Bay hacia Cozumel y Guadalajara

¿Cuáles son los requisitos para hacer el registro de retorno de Jamaica a México?

Nombre completo

Número de pasaporte mexicano (con imagen de la página principal)

Solo se permite una maleta pequeña de cabina

Cada persona deberá transportarse por sus propios medios al aeropuerto y estar presente antes de las 6:00 horas. La Embajada de México en Jamaica resaltó que solo se atenderá a personas registradas previamente ante la embajada.

No se aceptarán registros el día del vuelo (30 de octubre de 2025).

500 albergues en Jamaica

Hoy las autoridades de Jamaica indicaron que los 521 albergues siguen funcionando a pleno rendimiento con más de 13 mil personas alojadas. Señalaron que afortunadamente, algunas personas han podido regresar a sus hogares, mientras que otras, deben permanecer en los albergues.

Les aseguramos que recibirán atención hasta que puedan regresar a casa.

Según los informes disponibles citados por Reuters, el huracán Melissa ha ocasionado al menos 44 muertes hasta ahora en el Caribe, de las cuales unas 19 ocurrieron en Jamaica.

