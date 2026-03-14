Izan Bandera de Estados Unidos en Embajada en Caracas 7 Años Después de Ser Retirada

Este sábado 14 de marzo se volvió a izar la bandera de Estados Unidos en la embajada de EUA en Caracas.

Así se indicó en la cuenta de X, la representación estadounidense en Venezuela.

Se explicó que exactamente 7 años antes este mismo día se arrió la bandera por última vez en la capital venezolana.

"En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos, exactamente siete años después de haber sido retirada"

Aseguró que una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela ha comenzado.

“Seguimos con Venezuela”, finalizó el mensaje firmado por la jefa de misión diplomática de EUA en Venezuela, Laura F. Dogu.

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Con información de N+

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