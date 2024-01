Joven Creyó que ‘Vacaciones Pagadas’ Significaba que su Empresa Pagaba el Viaje

Un joven tomó sus primeras vacaciones en su primer trabajo. Inocentemente, se fue de viaje en avión a otro país y descubrió de la peor manera que “vacaciones pagadas” significaba solamente que la empresa le pagaría sus días de salario aunque no estuviera en el trabajo. Su caso se ha vuelto viral.

Los hechos ocurrieron en Argentina. La historia fue contada por su propio jefe, de la empresa Zatecno. A través de su cuenta de TikTok, el jefe contó cómo las vacaciones de ensueño terminaron con una notable deuda:

Como contexto, el jefe explicó que era el primer trabajo de aquel joven, que apenas tiene 20 años de edad. De ahí que tal vez el joven no conociera el significado de “vacaciones pagadas”.

Según contó su jefe, al mediodía llegó a su oficina y le entregó unos tickets… los tickets de sus vacaciones. Ante la duda, el trabajador explicó:

Ahí fue cuando su jefe se dio cuenta que el muchacho no sabía qué eran las vacaciones pagadas. El joven creyó que el término significaba que la empresa le pagaría todo su viaje a Brasil, cuando en realidad solo indica que le pagan el salario de los días aunque no vaya. Por supuesto el trabajador se desanimó al entender la verdad y dijo:

El jefe contó en el video que le pidió su permiso al joven para contar su historia y que ahora él estaba metido en un problema pues debía pagar su vuelo y su hotel. Sin embargo, la historia llegó a feliz término, pues la empresa, esta vez, sí le ayudará a pagar su viaje:

El video, que sumó más de 2 millones de reproducciones, generó varios comentarios de usuarios que pasaron por situaciones semejantes. Así lo contó un usuario:

Me pasó algo parecido: nunca me explicaron cómo era y en mi primer trabajo mis primeras vacaciones me gasté todo el sueldo pensando que cobraba normal.