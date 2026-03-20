Esteban Aguilar Morales alias 'Lobo Menor', uno de los líderes de la banda de ‘Los Lobos’ vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación, llegó a Ecuador este jueves tras su captura en la Ciudad de México y su expulsión de Colombia.

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Presuntamente ordenó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

El líder criminal, sobre el que pesaba una alerta roja de captura internacional emitida por la Interpol, fue trasladado a Ecuador en una aeronave que aterrizó alrededor de las 22:40 horas, hora local, en el aeropuerto de Guayaquil, de donde descendió escoltado por agentes armados que lo llevaron a un camión blindado.

‘Lobo Menor’ fue enviado a la cárcel de máxima seguridad del Encuentro.

El ministro del Interior, John Reimberg indicó que la operación para dar con el paradero de 'Lobo Menor' comenzó hace varios meses.

‘Lobo Menor’ tenía una identidad falsa, transitó por Colombia y México, lo que implicó que su captura llevara varios meses, requirió la coordinación de autoridades mexicanas, ecuatorianas y colombianas.

‘El Lobo Menor’ considerado segundo al mando de la banda de ‘Los Lobos’ enfrentará cargos ante la Justicia de Ecuador por delitos de homicidio, narcotráfico, extorsión y evasión.

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Con información de EFE

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