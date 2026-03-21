Lula Propuso a Sheinbaum Alianza entre Petrobras y Pemex para Explorar en Aguas Profundas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que ofreció a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, una colaboración entre Pemex y Petrobras para explorar yacimientos de petróleo en aguas profundas del Golfo de México.

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Durante el anuncio de una inversión millonaria a la petrolera brasileña para expandir la producción y generar empleos en Mina Gerais, Lula señaló que llamó a la mandataria mexicana a petición de la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard.

Según lo dicho por el mandatario sudamericano, el objetivo fue plantear a Sheinbaum Pardo la posibilidad de una alianza entre ambas empresas.

¿Qué le dijo Lula a Sheinbaum?

En la llamada, Lula comentó a su homóloga que Petrobras puede ayudar a Pemex a explorar petróleo a 2 mil 500 metros de profundidad en el Golfo de México.

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De acuerdo con la agencia EFE, Petrobras ha ganado experiencia en la explotación de hidrocarburos en aguas profundas luego de que descubriera el horizonte marino del presal.

Esa región es hoy el principal foco de explotación de hidrocarburos de Brasil y está situado en aguas muy profundas, bajo una capa de sal de dos kilómetros de espesor, frente a la costa sureste del país.

México y Brasil, se acercan

Luego de la reunión que Donald Trump sostuvo con mandatarios de distintos países de América para impulsar el Escudo de las Américas, a la cual no asistieron ni México ni Brasil, vino un acercamiento entre estos dos países.

El pasado 9 de marzo, dos días después del evento del presidente de Estados Unidos, Sheinbaum habló con Lula y acordaron una visita de la mexicana a Brasil, entre junio y julio de este año.

En esa llamada, según informó la presidencia brasileña, ambos líderes discutieron "el fortalecimiento de las relaciones económicas" bilaterales y, en particular, expresaron su interés en "profundizar" los lazos bilaterales en el área de energía.

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Con información de EFE

ICM