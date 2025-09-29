Maduro Firma Decreto de Conmoción Externa ante "Amenazas" de EUA a Venezuela; ¿Qué Significa?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este lunes 29 de septiembre de 2025 un decreto de conmoción externa ante las que denuncia como "amenazas" de Estados Unidos, y que "se activaría de manera inmediata" en caso de "cualquier tipo de agresión" contra el país suramericano.

De acuerdo con la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, este decreto "le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad" en caso de que Estados Unidos "se llegara a atrever a agredir" a Venezuela.

Esto, en el marco del despliegue militar en aguas internacionales que mantiene Estados Unidos para, según la administración del presidente Donald Trump, combatir el narcotráfico; algo que Caracas denuncia como un plan para provocar un "cambio de régimen".



"Lo que hoy hace el gobierno de los Estados Unidos, el señor de la guerra (secretario de Estado estadounidense) Marco Rubio contra Venezuela, es una amenaza que prohíbe la Carta de las Naciones Unidas", afirmó.

En un encuentro con el cuerpo diplomático transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la también ministra de Hidrocarburos aseguró que el decreto "se activaría de manera inmediata" si las fuerzas militares estadounidenses "se atreviesen" a llevar a cabo "cualquier tipo de agresión".

¿Qué es el decreto de conmoción externa y qué implica?

En ese escenario, prosiguió, Maduro tendría "facultades especiales" para, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su "pleno funcionamiento", y activar "todos los planes de seguridad ciudadana".

Con este decreto, Nicolás Maduro también pudiera tomar medidas como el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas en resguardo, dijo, de la integridad territorial venezolana.

En resumen, afirmó que el decreto busca proteger "la soberanía, la independencia y los intereses vitales y estratégicos" de Venezuela "frente a cualquier grave violación y agresión que haya ocurrido" de manera externa contra el territorio nacional.

