Mexicana en Jamaica Narra Cómo Vivió el Impacto del Huracán ‘Melissa’

Jamaica sintió el impacto de ‘Melissa’ la mañana de este martes, cuando tocó tierra como un huracán categoría 5, en el suroeste del país, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

El huracán ‘Melissa’ se coloca como uno de los huracanes más fuertes que ha tocado tierra en el Atlántico, tanto por su velocidad de viento de 295 kilómetros por hora, así como por su presión.

‘Melissa’ superó al último gran huracán que había azotado a la isla de Jamaica en 1988.

La señora Leonor, madre de familia que radica en Montego Bay, en la costa norte de Jamaica desde hace 15 años con sus dos hijas, contó cómo experimentó esas horas de emergencia, mientras se protegía en casa.

No hay Internet, línea solamente tenemos en celulares de manera intermitente, entonces ahorita solamente estamos esperando que se quite para ver los daños realmente

Leonor junto con sus hijas tienen dos restaurantes de inspiración mexicana en Jamaica, mismos que tuvieron que cerrar desde el lunes debido a los efectos producidos por el huracán. Ahora, temen por los daños que pudo causar a sus negocios.

“Sé que no están bien, no pueden estar bien, uno está casi al borde de la playa, está cerrada el área, entonces sé que no están bien, pero todavía no sabemos qué tan mal lo vamos a encontrar”, indicó Leonor.

Fenómeno natural de gran magnitud

Aseguró que éste, es el primer fenómeno natural de gran magnitud que ha experimentado, pues antes no habían llegado con esa intensidad.

Desde el sábado comenzó la gente, todos comenzamos a prevenir con agua y víveres, comenzamos a prepararnos, las tiendas vacías, el Gobierno está siempre con alertas, se dio una lista de los refugios

Aunque ella dice que la estructura de su casa está bien y no ha sufrido de inundaciones por ahora, el panorama no es alentador.

Nosotros como tenemos un restaurante tenemos un generador de luz, tenemos tambos con agua, estamos esperando que se termine, hay arboles tirados sobre nuestros carros, se ve devastador desde mi ventana

La Embajada de México en Jamaica proporcionó los números de contacto para cualquier situación de emergencia por la llegada a ese país del huracán Melissa.

Con información de María Inés Rendón

