Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia Renuncia a su Visa de Estados Unidos

La ministra de relaciones Exteriores de Colombia, Yolanda Villavicencio, informó en su cuenta de X que, como ministra decidió renunciar al visado estadounidense

Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al Presidente de Colombia

En su mensaje destacó que su soberanía no se arrodilla.

Colombia se respeta

¿Por qué EUA decidió revocar la visa del presidente de Colombia?

Esto ocurre después de que el viernes 26 de septiembre 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que ese día, el presidente colombiano se había parado en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia, y que ante esto, decidieron revocarle la visa al mandatario.



El presidente de Colombia participó en una manifestación propalestina en Nueva York, luego de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, video que él mismo compartió en sus redes sociales.

¡Pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que no apunten a la humanidad con sus rifles! ¡Desobedezcan la orden de Trump! ¡Obedezcan la orden de la humanidad!

