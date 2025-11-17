Nicolás Maduro Advierte a Donald Trump que si Quiere Hablar con Él Será: 'Face to Face'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que está dispuesto a hablar "face to face (cara a cara)" con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien abrió hoy de nueva cuenta la puerta a un dialogo con el líder venezolano, luego de que en conferencia el mandatario de Estados Unidos dijo

Probablemente hable, en un periodo corto de tiempo

Video relacionado: Trump Asegura que Maduro Le Ofreció "De Todo" para Evitar Escalada en Venezuela

Liego de ser consultado acerca de las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de establecer "discusiones" entre ambos países, Maduro contestó:

El que quiera hablar con Venezuela, se hablará face to face, cara a cara, sin ningún problema

Esto se da en momentos en los que Washington mantiene un despliegue militar en el mar Caribe visto por Caracas como una "amenaza".

Video. Trump Responde a Pregunta por Designación del Cártel ligado a Maduro en Estados Unidos

Así lo expresó en su programa semanal 'Con Maduro+', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela

No obstante, aclaró que lo que "no se puede permitir" es que "se bombardee y masacre" al pueblo venezolano.

Maduro dice solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes

Para Nicolás Maduro, "solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres y los Gobiernos, y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo".

"El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz", así lo sostuvo Maduro, quien cuestionó firmemente la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países.

Trump no descarta ninguna opción como hablar con Maduro

Este lunes, el presidente Donald Trump, insistió en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y dijo que está abierto a hablar con su par sudamericano.

No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela

El republicano señaló que Maduro "no ha sido bueno con Estados Unidos" y acusó de nuevo a su Gobierno de enviar a miembros de la banda Tren de Aragua a su país.

Trump declaró el domingo que "podría haber discusiones" con Maduro, "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI