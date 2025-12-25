Perú Refuerza Vigilancia Alrededor de la Embajada de México Para Evitar Fuga de Betssy Chávez

Este jueves, 25 de diciembre de 2025, las autoridades peruanas intensificaron la vigilancia policial en los alrededores de la embajada de México en Lima. La medida busca impedir un posible escape de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en esa sede diplomática desde noviembre.

El operativo policial fue reforzado desde la madrugada y mantiene un despliegue constante de agentes en todos los accesos a la embajada ubicada en el distrito de San Isidro.

El comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, confirmó el incremento significativo de efectivos en la zona. El número de agentes apostados en todos los accesos a la embajada en el distrito de San Isidro, en Lima, se ha "duplicado e incluso triplicado en los últimos días", declaró el oficial.

Arriola explicó que el refuerzo responde al riesgo de que se aprovechen las celebraciones navideñas para intentar una fuga de la exfuncionaria.

Chávez enfrenta cargos por su presunta participación en el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022. Un juez peruano ordenó su detención con cinco meses de prisión preventiva, razón por la cual ingresó a la residencia diplomática de México en noviembre pasado. La Fiscalía peruana solicita 25 años de cárcel contra la ex primera ministra por el delito de rebelión.

La exfuncionaria ya había estado en prisión preventiva de junio de 2023 a septiembre de 2025, pero fue liberada después de que el Tribunal Constitucional reconociera que fue víctima de una detención arbitraria. El juez Juan Carlos Checkley justificó la nueva orden de prisión preventiva argumentando que el riesgo de fuga es palpable debido a su inasistencia, al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.

Tensiones diplomáticas entre Perú y México

La situación ha generado fricciones entre Perú y México. Tras el otorgamiento del asilo político a Chávez, Perú rompió relaciones diplomáticas con el país norteamericano y el Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente interino de Perú, José Jerí, restó importancia el 8 de diciembre de 2025 a la situación de Chávez. En declaraciones a un programa web del portal del diario El Comercio, el mandatario indicó que la resolución del caso podría extenderse hasta que asuma el próximo gobierno en 2026.

Sin embargo, el gobierno peruano confirmó que respetará las inmunidades diplomáticas de México en su territorio. El primer ministro Ernesto Álvarez descartó que Perú vaya a irrumpir en la sede diplomática mexicana para detener a la ex funcionaria, diferenciándose de la medida que tomó Ecuador cuando ingresó por la fuerza a la embajada de México para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.

Por su parte, México reiteró su petición de un salvoconducto en favor de Betssy Chávez, de conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, a fin de que la ex primera ministra pueda ser trasladada fuera del país.

Con información de AP.

