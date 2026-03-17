Petro Confirma que Bomba Sin Explotar Hallada en Colombia es de Ecuador; Alista Nota de Protesta

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este martes 17 de marzo que se ha confirmado que la bomba sin explotar que fue hallada en la frontera con Ecuador es del Ejército del país vecino, por lo que su Gobierno enviará una "nota de protesta diplomática".

"Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática", expresó Petro en la red social X.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, afirmó más temprano que expertos militares están investigando la procedencia de la bomba sin explotar, hallada en el departamento fronterizo de Putumayo, y que, según Petro, fue arrojada en un bombardeo.

El mandatario colombiano dijo anoche en un consejo de ministros que su país fue bombardeado, luego de que fuese hallada la bomba cerca de la frontera con Ecuador.

"Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", expresó ayer.

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Choque de versiones

El mandatario señaló además que le pidió la semana pasada en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "actúe y llame al presidente de Ecuador" porque su país no quiere "ir a una guerra".

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Sin embargo, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, desmintió este martes la denuncia de Petro y afirmó que las recientes operaciones militares de su país contra el crimen organizado cerca de la frontera con Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, han ocurrido en territorio ecuatoriano.

"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", señaló Noboa en X, donde acusó a Colombia de acoger a la familia del narcotraficante y líder criminal José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", además de a la excandidata presidencial del correísmo Luisa González.

La confrontación verbal no se detuvo y el presidente colombiano respondió en X que los bombardeos en la zona fronteriza dejan "27 cuerpos calcinados", sin dar detalles de esa información, y afirmó que la explicación sobre los ataques "no es creíble", en aparente referencia a la declaración de Noboa.

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Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano.



La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática. https://t.co/pN6OsMmtcm — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

Luego, en un discurso en un acto sobre la política exterior, Petro se preguntó "cómo (la bomba) llegó hasta allí y por qué".

Además, aseguró que la bomba estaba "a cien metros de una familia campesina" y que debe haber sido lanzada o arrojada, probablemente "sin querer dispararla desde un avión" pues por su peso, el artefacto no es para ser lanzado desde una avioneta y "muchísimo menos de dron".

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Con información de EFE

ASJ