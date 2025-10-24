Presidente de Ecuador Dice Que Intentaron Envenenarlo con Una Mermelada de Tamarindo

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, afirmó que intentaron envenenarlo con alimentos que le regalaron tras un encuentro con agricultores el viernes pasado, en la provincia de Los Ríos.

De acuerdo con lo que dijo, le obsequiaron algunos alimentos y productos que supuestamente tenían sustancias químicas tóxicas que son perjudiciales para la salud.

Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular. Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque

En entrevista con CNN, el mandatario informó que se trató se una mermelada de tamarindo, un chocolate y una mistela de cacao (bebida), los cuales fueron entregados al equipo del presidente por una emprendedora.

¿Cómo descubrieron el 'veneno'?

La alerta surgió luego de que el jefe de la Casa Militar Presidencial envió un informe a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, para explicar sobre la canasta con productos que le fueron regalados al mandatario.

Entonces, se realizó una inspección física de la cesta y después se revisaron los ocho productos que contenía el obsequio de la emprendedora artesanal.

Tras realizarle pruebas de rutina a los productos, en tres de ellos se determinó que contenían "sustancias químicas peligrosas", por lo que la Casa Militar Presidencial interpuso una denuncia ante la Fiscalía.

El mandatario ecuatoriano afirmó que junto al acto judicial se presentaron varias pruebas con el nivel de concentración de los tres químicos y ahora sigue el proceso legal.

Las sustancias químicas peligrosas

El análisis de laboratorio determinó que los productos contenían tionilo, cloroetanol y antraceno, que a decir del informe se consideran nocivos y perjudiciales para la salud.

Además, se halló que los productos no tenían el registro sanitario correspondiente para el consumo humano "debido al contenido de ingredientes potencialmente peligrosos".

Tras el resultado, los militares se contactaron con personal de inteligencia para localizar a la persona o personas que entregaron dicho paquete.

Con información de EFE

