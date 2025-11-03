¿Qué es la COP30 y Qué Países Integran el Bloque en el que Participa México? Esto es el EIG

La COP30 2025 Amazonia que se llevará a cabo en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025 busca discutir temas como la deforestación, la protección de ecosistemas, la financiación climática para países en desarrollo y el impulso de una transición energética justa.

En esta trigésima edición, uno de los puntos más importantes será la revisión de los compromisos conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), para que estén alineados a los Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 °C.

Para que sepas más a fondo qué es la COP30 aquí te explicamos qué es y qué países integran el bloque además de México.

¿Qué es la COP30?

La Conferencia de las Partes número 30 (COP30) es el foro anual organizado por las Naciones Unidas para abordar el cambio climático. Liderazgos mundiales, comunidad científica y grupos de la sociedad civil se unen en la cita. El objetivo es el diseño de acciones concretas contra el calentamiento global, lo que la establece como la principal plataforma internacional de discusión sobre el tema.

Este evento reúne a 198 países, conocidos como Partes, con el objetivo de negociar acciones globales frente a la crisis climática y dar seguimiento a los compromisos establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

La COP es el órgano de decisión supremo de la CMNUCC, adoptada en la Cumbre de la Tierra de 1992. Desde 1995, sus sesiones anuales buscan fortalecer la respuesta global a la amenaza del cambio climático.

¿Qué países integran el EIG, grupo donde participa México?

Aunque la COP incluye a casi 200 Partes, las negociaciones se desarrollan frecuentemente a través de bloques de interés para consolidar posiciones. México participa en este proceso multilateral como país Parte, pero también integra grupos específicos.

El principal bloque al que pertenece México en las negociaciones climáticas es el Grupo de Integridad Ambiental (EIG por sus siglas en inglés). Este grupo busca impulsar la transparencia en la aplicación de los acuerdos.

El Grupo de Integridad Ambiental (EIG) es un grupo de negociación en el que México coopera con otras naciones con visiones específicas en materia de implementación y gobernanza climática. Además de México, el bloque lo integran:

Corea del Sur

Suiza

Liechtenstein

Mónaco

Georgia

Además, México interactúa con otros grupos que representan los intereses de la región y de países en desarrollo:

AILAC (Alianza Independiente de América Latina y el Caribe): Conformado por Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, este grupo busca impulsar propuestas innovadoras y viables para acelerar el cumplimiento de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

BASIC: Liderado por Brasil, e integrado por Sudáfrica, India y China, es un bloque que suele tratar de conciliar los intereses de los países en desarrollo y los países desarrollados, al tiempo que hace hincapié en la necesidad de proteger el espacio de desarrollo de las economías emergentes.

G77 + China: El grupo más amplio que representa a todos los países en desarrollo, defendiendo los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas relacionadas con el cambio climático.

La participación activa de México en estos foros como la COP30, es una oportunidad para seguir concientizando sobre el cambio climático a nivel local al alinearse con lo que hace el mundo entero para frenar esta amenaza para el mundo.

