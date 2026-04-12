Reportan Al Menos 30 Muertos por Estampida en Ciudadela de Laferrière en Haití.

Al menos 30 personas murieron el sábado 11 de abril en una estampida en una fortaleza en la cima de una montaña en el norte de Haití, que es popular entre los turistas, según reportes.

El gobierno de Haití confirmó la tragedia y dio sus condolencias a las familias de las víctimas por los hechos ocurridos durante una celebración anual de Pascua en la Ciudadela de Laferrière, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

"El primer ministro de la República de Haití, su excelencia el señor Alix Didier Fils-Aimé, y todo el gobierno han sabido con profunda consternación del trágico incidente ocurrido este sábado en la Ciudadela Laferrière, en Milot, durante una actividad turística que reunió a muchos jóvenes", indicó el gobierno en un comunicado.

El diario local Le Nouvelliste informó que al menos 30 personas murieron y que se realizaba una búsqueda de sobrevivientes. Citó a Jean Henry Petit, jefe de protección civil del Departamento Norte de Haití.

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El alcalde de Cap-Haitien, Patrick Almonor, dijo a EFE que el número de víctimas podría aumentar, dado que las labores de rescate no habían concluido.

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El número exacto de víctimas aún no se confirma porque las autoridades locales esperaban a jueces de paz que viven en otra ciudad, en una localidad sin ambulancias.

¿Qué pasó en el sitio turístico?

Medios locales reportaron que circulaban rumores de que la policía en Milot utilizó demasiado gas lacrimógeno para dispersar una pelea cerca de la Ciudadela, y que eso provocó el pánico y la posterior estampida.

Varios menores de edad están entre los fallecidos cerca de la entrada del recinto, luego del pánico que se dio en medio de fuertes lluvias. La mayoría de las víctimas murió falleció por asfixia, dijo el alcalde Wesner Joseph al Miami Herald.

Miles de personas acuden al sitio en Semana Santa, y en años recientes se ha vuelto un punto de reunión para jóvenes. Según el medio, el evento fue difundido en TikTok sin autorización y la multitud comenzó a reunirse desde las 4:30 de la madrugada, tiempo local. Además de la asfixia, varias víctimas fueron pisoteadas en las entradas de la fortaleza.

Según el medio local AyiboPost, el evento fue promovido en la plataforma china por el creador de contenido “Dopefresh” y reunió a miles de personas. Este usuario tiene al menos 800 mil seguidores. Presuntamente, la situación se salió de control porque solo había una vía para entrar y salir, lo que provocó empujones, pánico y una estampida con personas asfixiadas, aplastadas o inconscientes; además, varios siguen desaparecidos.

También indica que hubo accidentes de tránsito mientras trasladaban heridos, lo que aumentó las muertes y complicó el rescate. Las autoridades reconocieron falta de recursos y control.

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En videos que circulan por redes sociales como Facebook y WhatsApp se ven cadáveres tendidos en el suelo, mientras que otras personas son trasladadas al principal centro hospitalario de la ciudad.

La Ciudadela Laferrière está situada en las alturas de Bonnet à l'Évêque, en el municipio de Milot.

La fortaleza fue construida por orden del rey Henri Christophe, fundador del Reino de Haití, a principios del siglo XIX, tras la independencia del país de Francia en 1804. Su edificación tardó más de una década.

Fue una pieza clave de una red de fortificaciones destinadas a proteger a la nueva nación insular caribeña de los ataques. Desde entonces, el lugar se ha convertido en un símbolo de la independencia haitiana.

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Con información de Agencias

ASJ