Se Desata Incendio durante COP30: Evacuan Sede de Cumbre Climática en Brasil

Un incendio se registró hoy, 20 de noviembre de 2025, en el recinto donde se llevan a cabo las negociaciones de la cumbre climática de la ONU (COP30), en la ciudad de Belém, Brasil.

Debido a las enormes llamas, todos los participantes del evento tuvieron que ser evacuados, informaron fuentes oficiales este jueves.

Incendio en sede de la COP30 en Brasil. Foto: X @Osint613

¿Dónde ocurrió el incendio?

El incendio inició alrededor de las 14:30 hora local en un punto de la llamada Zona Azul, administrada por las Naciones Unidas y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en el encuentro.

Hasta el sitio se trasladaron los distintos cuerpos de emergencia y bomberos que controlaron el incendio.

Incluso el gobernador de Pará, Helder Barbalho, y el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, informaron que el incendio fue controlado en pocos minutos y que no hubo heridos.

Evacuación de decenas de personas

Ante la emergencia, el personal de seguridad aisló la zona del incendio y ordenó la evacuación de las decenas de personas presentes por las salidas de emergencia, lo que generó momentos de tensión.

Informaciones preliminares señalan que la conflagración empezó en el pabellón de la India, pero hasta el momento no se ha informado de forma oficial las causas y el origen exacto del incendio.

COP30 no se cancelará

"Es algo que podría ocurrir en cualquier lugar del planeta. No hay posibilidad de cancelar la cumbre, que está siendo un éxito. La COP acabará mañana como está previsto", dijo Sabino.

Este jueves, la COP30 de Belém encaraba una penúltima jornada clave para destrabar las negociaciones sobre adaptación climática y una serie de hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y acabar con la deforestación.

Horas antes del incidente, el secretario general de la ONU, António Guterres, dio una rueda de prensa en esa Zona Azul en la que animó a los negociadores a llegar a un acuerdo "equilibrado".

Con información de EFE.

