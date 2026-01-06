“Secuestraron a Maduro para Quedarse con Petróleo de Venezuela”: Petro Manda Mensaje Hoy

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó este martes 6 de enero de 2026 un mensaje en el que dijo que “secuestraron” a Nicolás Maduro “para quedarse con el petróleo de Venezuela".

En su publicación en redes sociales, el mandatario enfatizó que no hay evidencia de que exista en el narcotráfico un Cártel de los Soles, por lo que consideró que la detención del presidente venezolano por parte de fuerzas estadounidenses fue más un tema relacionado con el petróleo.

No hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un "Cártel de los soles", lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe, a la cual es leal el grupo megaoligárquico de los dueños fabricantes de los misiles y de la inteligencia artificial a través de la piratería de los datos de la gente, que aterrorizan con misiles.

Dijo que se trata de una “alianza entre sionistas y estadounidenses” que se creen el pueblo elegido de Dios, y que “se cierran al mundo y forman un club oligárquico, para destruir vidas inocentes”.

Petro acusa barbarie contra la humanidad

En su extenso mensaje, el líder colombiano también refirió que combinar inteligencia artificial con petróleo “es la extinción de la vida en el planeta (…) la irracionalidad del capitalismo llevando a la humanidad, solo por codicia, a la extinción”.

Destacó asimismo que Colombia no tiene ni petróleo ni gas, pero sí tiene carbón.

“Si las reservas de carbón de Colombia son extraídas conjuntamente con las reservas de petróleo de Venezuela, los puntos más diversos, exuberantes del mundo, hermosos como el paraíso perdido, serán los grandes asesinos de la vida sin quererlo, porque nos quieren volver colonias”, afirmó.

Para Petro, la humanidad está frente a un espectáculo de la muerte como las corridas de toros de la Hispania romana, pero dijo que “ahora la barbarie es contra la humanidad”.

La soberanía se defiende con el pueblo en las calles. pic.twitter.com/UXerMdcLXz — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026

Votaron por hombres codiciosos

Al dedicar su mensaje a quienes votaron por Donald Trump, dijo que el pueblo estadounidense es el que se debe responsabilizar ante el mundo y la humanidad por su voto “que genera extinción humana”, y que pierde la oportunidad de aliarse con Latinoamérica para descarbonizar al planeta.

Agregó que el título que Trump le asignó de forajido del narcotráfico, “es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo”.

“Quienes votaron por Trump y aman a sus aliados, el club oligárquico, sin meterme en intimidades, deben saber que votaron por hombres codiciosos fuera de la ley. Algo así como elegir presidente a los pistoleros de los desiertos del oeste buscadores de oro”, sostuvo.

