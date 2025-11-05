Jeanine Áñez, Expresidenta de Bolivia, Saldrá de Prisión este Jueves: "Mañana Dejaré este Lugar"

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló este miércoles 5 de noviembre de 2025 la sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta de ese país Jeanine Áñez y ordenó su inmediata liberación.

De acuerdo con Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, se dispuso la nulidad de la sentencia de 10 años que tenía Áñez y, en consecuencia, se ordenó su salida de la cárcel de San Pedro, en La Paz.

Tras conocer la resolución, Áñez agradeció al Tribunal Supremo de Justicia por haber escuchado "su verdad", "la verdad que es pública y de todos", escribió vía la red social X.

¿Por qué estaba en la cárcel la expresidenta de Bolivia?

En noviembre de 2022, Áñez fue declarada culpable por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al asumir la presidencia de manera irregular el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Áñez enfrenta varios procesos judiciales, de los cuales el más grave es la acusación de genocidio por las muertes ocurridas en El Alto en noviembre de 2019, durante un operativo policial y militar en el contexto de la revuelta social que derivó en la salida de Evo Morales.

Sin embargo, la justicia de Bolivia ha determinado que, como expresidenta, le corresponde un juicio de responsabilidades y ha ordenado su libertad para que asuma su defensa en este proceso.

