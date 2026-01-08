Venezuela Libera a un 'Número Importante' de Presos Incluidos Extranjeros

El Parlamento de Venezuela informó hoy, 8 de enero de 2026, que un "número importante" de presos, incluidos extranjeros, fueron liberados.

Te recomendamos seguir en vivo las últimas noticias sobre Nicolás Maduro y Venezuela, en el LIVEBLOG de N+.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de Venezuela y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló que la liberación de los presos responde a una forma de “consolidar la paz y la convivencia pacífica”, luego de la detención y sustracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad.

En conferencia de prensa, Jorge Rodríguez dijo que “nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución”.

Apuntó que no se habló con "ningún sector extremista", como llama a los líderes del mayor bloque opositor, a quienes señaló como “la negación de la política".

Rodríguez agregó que la liberación de los presos venezolanos y extranjeros son un "gesto unilateral" del Gobierno.

El presidente del Parlamento de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de presos venezolanos y extranjeros, como un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" de su país.



Foto: Reuters pic.twitter.com/oR9SniHFPm — NMás (@nmas) January 8, 2026

El presidente del Parlamento agradeció a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español; a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y a Catar, quienes "de manera presta atendieron el llamado" de la presidenta encargada de Venezuela.

Noticia relacionada: Marcha Antiimperialista en CDMX: ¿Cuándo Es el Mega Bloqueo en Apoyo a Venezuela?

En Venezuela hay más de 800 presos políticos

De acuerdo con la organización Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas en Venezuela, en ese país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad y al menos 175 militares.

El Gobierno de Venezuela ha señalado que dichas personas fueron encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles”.

Alfredo Romero, abogado de Foro Penal, celebró en redes sociales la liberación de los presos en Venezuela: "Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT