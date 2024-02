El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a Estados Unidos en una visita de Estado que pone punto final a los roces que ambas naciones tuvieron por la venta de submarinos a Australia hace 14 meses.

El mandatario galo aprovechó su estadía en Washington para expresar su deseo de que el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sean reformados en “profundidad” en pos de afrontar “mejor” los retos del cambio climático.

“Ya no estamos en el mundo de los 80 y de los 90. El mundo ha cambiado, pero nuestras reglas no”, expresó durante un encuentro sobre biodiversidad con el Caucus del Congreso.

El presidente de 44 años apuntó que los enfoques de “solidaridad”, así, como los proyectos de ambos organismos ya no están adaptados a la magnitud del problema. Además, defendió la idea de un modelo de financiamiento reformado y rechazó la creación de nuevos fondos "que no van a ser financiados o que si lo son, no lo serán de forma adecuada".

En su visita de Estado, Macron busca convencer a los estadounidenses de la necesidad de establecer acciones concretas con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

Europa Resiente los Efectos del Cambio Climático

Para Macron, uno de los puntos clave de la estrategia climática debe ser ayudar a los países emergentes a liberarse de la dependencia del carbón y ayudarlos a transitar al uso de energías renovables.

Durante la cumbre de la COP27 que se realizó en Egipto, Macron aseguró que Estados Unidos y China, dos de los mayores contaminantes del planeta, deben pagar a las naciones vulnerables los daños causados por el cambio climático.

Los europeos están pagando. Somos los únicos que pagamos. Se debe presionar a los países ricos no europeos, diciéndoles: tienen que pagar su parte justa

Y es que el continente europeo ha sido uno de los más afectados por el calentamiento global. De acuerdo con Naciones Unidas, la temperatura aumentó más del doble en los últimos 30 años, a un ritmo de 0.5 grados por década.

En 2023, los países que firmaron el Acuerdo de París volverán a reunirse en la llamada Ciudad de la Luz en el marco del primer Balance Global, que evaluará los progresos derivados del tratado. La cumbre también será el pistoletazo de salida a la construcción de una agenda "concreta" que permita ofrecer resultados.

"Cuanto más hagamos juntos, más conseguiremos reducirla", dijo Macron.

Con información de EFE

